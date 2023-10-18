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Экономика

Украинцам повышают зарплаты: как меняется отношение работодателей к персоналу (исследование)

рынок труда, вакансии, зарплата, рынок труда 2024
Что будет происходить на рынке труда в Украине в 2024 году

Большинство компаний, присутствующих на рынке труда, готовы вводить новые изменения для своих сотрудников в 2024 году.

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Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается от шока войны. Позитивные сдвиги начались в 2023 году, а уже в следующем около 65% украинских работодателей собираются открывать новые вакансии и трудоустраивать людей. Об этом сказано в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации "Рынок труда во время войны".

Как отмечается в исследовании, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала. При этом 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году собираются повысить зарплату сотрудникам.

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Так, около трети HR-специалистов сообщили, что руководство их компаний обещает поднять уровень зарплат на 10-15%. Что касается зарплат в 2023-м, то почти половина компаний (47%) уже повысила выплаты своим сотрудникам на 10-15%.

Согласно опросу, в бизнесе намечается дефицит кадров. Так, 55% компаний подтвердили, что уже испытывают дефицит кадров, 33% отметили, что частично столкнулись с дефицитом, а еще 12% пока не испытывают его.

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ольшинство компаний планируют открывать вакансии и повышать зарплаты в 2024 году
Фото: Европейская бизнес ассоциация

Интересно, что на фоне дефицита кадров, сложнее всего нанять на работу:

  • менеджеров среднего и высшего звена (директора, руководителя);
  • специалистов узкого профиля;
  • специалистов по знанию английского языка;
  • маркетологов, ИТ специалистов, HR, секретарей, менеджеров по продажам;
  • юристов, аудиторов, адвокатов, финансистов, логистов, бизнес-аналитиков;
  • инженеров, химиков, фармацевтов, агрономов, микробиологов;
  • слесарей, механиков;
  • производственный персонал;
  • рабочих в магазины: поваров, пекарей;
  • обслуживающий персонал.

В то же время работодатели вводили некоторые изменения в 2023 году. Например:

  • повышали зарплаты сотрудникам — об этом сообщили 76% респондентов;
  • увеличивали функционал и нанимали новых сотрудников — о чем рассказали 51% респондентов;
  • заморозили бюджеты на развитие, обучение и содержание персонала — об этом сообщили 21% респондентов;
  • сокращали персонал — по данным 8% респондентов;
  • не выплачивали бонусы и премиальные — по информации 4% респондентов;
  • а еще 1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.

Также HR-специалисты рассказали, какие сейчас есть проблемы на рынке труда Украины:

  • дефицит талантов;
  • мобилизация;
  • желание работать удаленно;
  • отток квалифицированных кадров за границу;
  • выгорание и усталость сотрудников.
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К слову, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации говорили, что мобилизация негативно влияет на рынок труда в Украине, поскольку в большинстве региональных компаний до 20% работников служат в ВСУ. Также напомним, что глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова заявила, что уровень реальных зарплат вернулся к показателю начала 2022 года.