Украинцам повышают зарплаты: как меняется отношение работодателей к персоналу (исследование)

Большинство компаний, присутствующих на рынке труда, готовы вводить новые изменения для своих сотрудников в 2024 году.

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Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается от шока войны. Позитивные сдвиги начались в 2023 году, а уже в следующем около 65% украинских работодателей собираются открывать новые вакансии и трудоустраивать людей. Об этом сказано в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации "Рынок труда во время войны".

Как отмечается в исследовании, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала. При этом 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году собираются повысить зарплату сотрудникам.

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Так, около трети HR-специалистов сообщили, что руководство их компаний обещает поднять уровень зарплат на 10-15%. Что касается зарплат в 2023-м, то почти половина компаний (47%) уже повысила выплаты своим сотрудникам на 10-15%.

Согласно опросу, в бизнесе намечается дефицит кадров. Так, 55% компаний подтвердили, что уже испытывают дефицит кадров, 33% отметили, что частично столкнулись с дефицитом, а еще 12% пока не испытывают его.

ольшинство компаний планируют открывать вакансии и повышать зарплаты в 2024 году Фото: Европейская бизнес ассоциация

Интересно, что на фоне дефицита кадров, сложнее всего нанять на работу:

менеджеров среднего и высшего звена (директора, руководителя);

специалистов узкого профиля;

специалистов по знанию английского языка;

маркетологов, ИТ специалистов, HR, секретарей, менеджеров по продажам;

юристов, аудиторов, адвокатов, финансистов, логистов, бизнес-аналитиков;

инженеров, химиков, фармацевтов, агрономов, микробиологов;

слесарей, механиков;

производственный персонал;

рабочих в магазины: поваров, пекарей;

обслуживающий персонал.

В то же время работодатели вводили некоторые изменения в 2023 году. Например:

повышали зарплаты сотрудникам — об этом сообщили 76% респондентов;

увеличивали функционал и нанимали новых сотрудников — о чем рассказали 51% респондентов;

заморозили бюджеты на развитие, обучение и содержание персонала — об этом сообщили 21% респондентов;

сокращали персонал — по данным 8% респондентов;

не выплачивали бонусы и премиальные — по информации 4% респондентов;

а еще 1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.

Также HR-специалисты рассказали, какие сейчас есть проблемы на рынке труда Украины:

дефицит талантов;

мобилизация;

желание работать удаленно;

отток квалифицированных кадров за границу;

выгорание и усталость сотрудников.

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К слову, ранее в Европейской Бизнес Ассоциации говорили, что мобилизация негативно влияет на рынок труда в Украине, поскольку в большинстве региональных компаний до 20% работников служат в ВСУ. Также напомним, что глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова заявила, что уровень реальных зарплат вернулся к показателю начала 2022 года.