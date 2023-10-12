Дефицитные мужчины: какую работу предлагают украинцам и растут ли зарплаты в Украине

В Украине в сентябре на 3%, по сравнению с августом, выросло количество вакансий — работодатели опубликовали более 105 тысяч предложений работы. Это объясняется традиционным оживлением деловой активности с началом осени. Однако закрывать потребность в кадрах не так уж и легко: работодатели не готовы предлагать привлекательное вознаграждение.

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Рынок труда продолжает восстанавливаться в условиях военного времени. Больше всего вакансий украинцам предлагают в Киевской (34 574), Днепропетровской (10 153), Львовской (9 994), Одесской (7 092) и Харьковской (3 852) областях. Об этом говорится в исследовании Work.ua. Лидерами по темпам роста количества предложений стали Черновицкая (+6% по сравнению с августом, 1 905 вакансий), Ровенская (+5%, 2 275), Кировоградская (+4%, 1 237), Полтавская (+4%, 2 741) и Киевская области (+4%, 34 574). Фокус исследовал, какую работу предлагают и сколько платят в Украине разным специалистам.

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Согласно исследованию, в сентябре больше всего предложений работы наблюдалось в таких категориях:

"Сфера обслуживания" (+4% к августу, 20 172 вакансий);

"Рабочие специальности, производство", (+4%, 19 685);

"Продажа, закупка" (+2%, 13 768);

"Розничная торговля" (+3%, 12 836);

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+4%, 11 300).

Количество вакансий в западных регионах превысило довоенные показатели. Больше всего выросло количество предложений в Закарпатской и Ивано-Франковской обсластях Фото: work.ua

Работодатели стали чаще предлагать работу кандидатам без опыта (+5% по сравнению с августом, 38 012 вакансий) и дистанционно (+4%, 6 348), отмечают авторы исследования. Также наблюдался рост вакансий для ветеранов (+8%, 5 323), пенсионеров (+8%, 3 798), студентов (+7%, 20 867), людей с инвалидностью (+5%, 8 378).

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"Среди рабочих специалистов сильно не хватает мужчин в традиционно мужских специальностях. К тому же есть законодательные требования работодателей к некоторым профессиям, где надо иметь квалификацию. Ее тоже сильно не хватает. Это инженерные специалисты, механики, слесари", — пояснила Фокусу руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько.

Среднее количество откликов на вакансию в сентябре снизилось на 4% и приблизилось к самому низкому за три года уровню

Кроме того, очень не хватает Senior-специалистов с опытом от 5 лет — в маркетинге, продажах, финансах. "В большинстве случаев это объясняется миграцией за границу, особенно бухгалтеров. Вместе с тем, часто бывает, что люди, которые передвигаются по городам, не могут надолго закрепиться в каком-то городе, компании относятся к ним с подозрительностью: закрепится ли человек? Стоит ли тратить деньги на адаптацию?", — добавила специалист.

Удаленная работа, ІТ-сфера: какую работу ищут украинцы

По данным Work.ua, количество откликов на вакансии в стране снизилось до рекордного уровня. "Общее количество соискателей, которые обновили или создали резюме в сентябре, составило 335 908. Это на 4% меньше по сравнению с августом. Из-за того, что все меньше людей ищет работу, а вакансий становится больше, среднее количество откликов на вакансию ожидаемо снижается. За месяц этот показатель упал еще на 4% и приблизился к самой низкой отметке за последние 3 года", — говорится в исследовании.

В Украине не хватает бухгалтеров. Это связано не только с их миграцией за границу, но и с перемещением внутри страны: работодатели не уверены, что они задержатся на одном месте Фото: pexels.com

Больше шансов найти рабочего на удаленную работу — украинцы в пять раз больше откликаются на такие предложения. Однако не все компании соглашаются на это. Например, Фокус исследовал, что в Киеве сейчас некоторые крупные интернет-магазины на должность операторов колл-центра ищут людей именно для работы в офисе, тогда как соискатели такой работы часто рассчитывают исключительно на дистанционку. "Зарплата для саппорта интернет-магазина — 12-16 тысяч гривен. Если нужно каждый день ехать через весь город двумя-тремя видами транспорта, то не понятно, стоят ли такие усилия полученного потом дохода", — говорит Фокусу Ирина, которая сейчас в поиске работы в столице.

Этой осенью не ощущается дефицита IT-специалистов, видеомонтажеров, администраторов интернет-магазинов.

Этой осенью в стране не ощущается дефицит кадров в сфере IT. Также высока конкуренция за место среди ретушеров, видеомонтажеров, администраторов интернет-магазина, которые часто предусматривают удаленную занятость. Наиболее активно работу ищут женщины — 59% резюме против 41% мужчин. Больше желающих найти новую работу — на западе страны.

На полторы тысячи гривен больше: у кого в Украине уже выросла зарплата

По данным Work.ua, в сентябре средняя зарплата в Украине составила 17 500 грн. Больше всего она выросла в Киевской (+725 грн до 20 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 000 грн) и Харьковской (+1 000 грн до 17 000 грн) областях. Существенный рост вознаграждения зафиксирован в категориях:

с 23 500 грн — до 25 000 грн — "Транспорт, автобизнес";

с 18 950 грн — до 20000 грн — "Страхование";

с 18 500 грн — до 19 500 грн — "Красота, фитнес, спорт";

с 18 800 грн — до 19 500 грн — "Администрация, руководство среднего звена";

с 18 000 грн — до 19 000 грн — "Дизайн, творчество".

В сентябре больше всего выросло количество предложений в сферах СМИ, логистики, маркетинга Фото: work.ua

ТОП-5 должностей с самыми высокими зарплатами, которые не являются руководящими и не связаны с ІТ:

медиабайер — 52 500 грн;

водитель-международник — 45 000;

бизнес-аналитик — 40 000;

эндодонтист — 40 000 ;

рихтовщик — 37 500;

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Меньше 10 тыс. грн в месяц получают, как и раньше, консьерж, уборщик, санитар.

Сложная история. Как вырастут зарплаты в Украине до конца осени

По словам Натальи Слинько, сейчас компании пытаются найти людей под запланированный бюджет и не готовы к быстрому увеличению заработной платы, даже когда не хватает специалистов. "У нас специфическая структурная безработица, когда есть много людей, которые не могут работать по специальности, потому что отсутствует спрос, и есть спрос на тех, кого на рынке не хватает. Специалиста хорошего уровня приходится перекупать не на +20%, а на +70%, и не каждая компания это себе может позволить. Те компании, которые прошли испытание, сотрудники редко покидают", — заметила она Фокусу.

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Ситуация может измениться ближе к концу года. "Работодатели уже начали планировать следующий год и закладывают индексацию на инфляцию, а также меняют систему мотивации — уменьшая постоянную и увеличивая бонусную часть. Не думаю, что до конца года существенно вырастут зарплаты. Может, где-то немного сдвинется, но за счет увеличения минимальной зарплаты. Те, которые работают не в белую, учтут это в разнице, которую доплачивают", — резюмировала специалист.

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Напомним, в следующем году правительство планирует дважды повысить минимальную зарплату. Первое повышение — до 7100 грн — ожидается с 1 января, второе — до 8000 грн — с 1 апреля.

Также Фокус писал, что в Минсоцполитики хотят ввести надбавки к окладу для украинцев, которые заняты в системе социальной защиты населения на период военного положения. Предполагается, что почти 42 тысячи соцработников начнут получать надбавки в размере 50% и 100%