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Экономика

Работа во время войны: в каких специалистах нуждаются работодатели

Фото: Pexels

Рынок труда в Украине продолжает функционировать в тяжелых условиях военного времени. В Государственной службе занятости рассказали, какую сейчас работу могут предложить украинцам.

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Украинский бизнес продолжает работать и развиваться даже в условиях войны. Растет спрос и на рабочую силу. Так, по состоянию на конец сентября 2023 года наибольший спрос на рынке труда Украины сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Об этом 26 сентября сообщает Государственная служба занятости.

Кого сейчас ищут работодатели

Как свидетельствуют данные госструктуры, активнее всего на Едином портале вакансий предлагают работу:

  • продавцом-консультантом — 9 379 вакансий;
  • менеджером по продаже — 7 416;
  • поваром — 6 057;
  • бухгалтером — 5 962;
  • грузчиком — 4 346;
  • врачом — 3 385;
  • швеей — 2 812;
  • баристой — 2 382;
  • водителем автотранспортных средств — 2 336;
  • машинистом — 2 030.

Максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях на портале составляет:

  • продавец-консультант — 50 тысяч гривен;
  • менеджер по продажам — 275 тысяч;
  • повар — 55 тысяч;
  • бухгалтер — 80 тысяч;
  • грузчик — 40 тысяч;
  • врач — 120 тысяч;
  • швея — 50 тысяч;
  • бариста — 50 тысяч;
  • водитель — 60 тысяч;
  • машинист — 66 тысяч.
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Высокую зарплату работодатели также предлагают опытным квалифицированным работникам, которые готовы выполнять сложные задачи или тем, кто согласится работать в особых условиях.

По данным Госслужбы занятости, работодатели хотят нанимать на работу людей:

  • с высшим образованием;
  • со знанием иностранных языков;
  • готовых работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы.

По состоянию на 25 сентября 2023 года в базе данных госструктуры было 65 тысяч актуальных вакансий. Средний размер зарплаты в вакансиях, которые работодатели подают в службу занятости, составляет 11 тысяч гривен. Такую сумму готовы платить:

  • руководителям, менеджерам — 13 тысяч гривен;
  • профессионалам, квалифицированным рабочим с инструментом, рабочим по обслуживанию, эксплуатации и оборудования машин — 12 тысяч гривен;
  • работникам в сфере торговли и услуг — 11 тысяч гривен;

Напомним, Кабинет министров 15 сентября 2023 года утвердил проект госбюджета на следующий год. Известно, что правительство собирается поднять уровень прожиточного минимума с 1 января до 2 920 гривен. Также увеличится минимальная зарплата – до 7 100 гривен.

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Также Фокус писал, что в течение ближайших трех лет ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет на 5-7,5%. Даже вопреки инфляции выплаты гражданам будут увеличиваться, поэтому уже в 2026 году средняя зарплата может достичь показателя 30 тысяч гривен.