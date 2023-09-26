Робота під час війни: яких фахівців потребують роботодавці

Ринок праці в Україні продовжує функціонувати у важких умовах воєнного часу. У Державній службі зайнятості розповіли, яку зараз роботу можуть запропонувати українцям.

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Український бізнес продовжує працювати і розвиватися навіть в умовах війни. Зростає попит і на робочу силу. Так, станом на кінець вересня 2023 року найбільший попит на ринку праці України зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Про це 26 вересня повідомляє Державна служба зайнятості.

Кого зараз шукають роботодавці

Як свідчать дані держструктури, найактивніше на Єдиному порталі вакансій пропонують роботу:

продавцем-консультантом — 9 379 вакансій;

менеджером із продажу — 7 416;

кухарем — 6 057;

бухгалтером — 5 962;

вантажником — 4 346;

лікарем — 3 385;

швачкою — 2 812;

баристою — 2 382;

водієм автотранспортних засобів — 2 336;

машиністом — 2 030.

Максимальний розмір заробітної плати в пропонованих вакансіях на порталі становить:

продавець-консультант — 50 тисяч гривень;

менеджер з продажу — 275 тисяч;

кухар — 55 тисяч;

бухгалтер — 80 тисяч;

вантажник — 40 тисяч;

лікар — 120 тисяч;

швачка — 50 тисяч;

бариста — 50 тисяч;

водій — 60 тисяч;

машиніст — 66 тисяч.

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Високу зарплату роботодавці також пропонують досвідченим кваліфікованим працівникам, які готові виконувати складні завдання або тим, хто погодиться працювати в особливих умовах.

За даними Держслужби зайнятості, роботодавці хочуть наймати на роботу людей:

з вищою освітою;

зі знанням іноземних мов;

готових працювати в стресових ситуаціях і вирішувати складні виробничі проблеми.

Станом на 25 вересня 2023 року в базі даних держструктури було 65 тисяч актуальних вакансій. Середній розмір зарплати у вакансіях, які роботодавці подають до служби зайнятості, становить 11 тисяч гривень. Таку суму готові платити:

керівникам, менеджерам — 13 тисяч гривень;

професіоналам, кваліфікованим робітникам з інструментом, робітникам з обслуговування, експлуатації та устаткування машин — 12 тисяч гривень;

працівникам у сфері торгівлі та послуг — 11 тисяч гривень;

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня 2023 року затвердив проєкт держбюджету на наступний рік. Відомо, що уряд збирається підняти рівень прожиткового мінімуму з 1 січня до 2 920 гривень. Також збільшиться мінімальна зарплата — до 7 100 гривень.

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Також Фокус писав, що протягом найближчих трьох років очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України зросте на 5-7,5%. Навіть всупереч інфляції виплати громадянам збільшуватимуться, тож уже 2026 року середня зарплата може досягти показника 30 тисяч гривень.