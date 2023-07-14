На рынке труда дефицит: украинцам рассказали, скольких рабочих не хватает стране
В Министерстве экономики подсчитали, скольких рабочих не хватает на рынке труда в Украине.
Полномасштабная война с Россией спровоцировала мощный экономический спад в Украине. Для быстрого экономического восстановления нашей стране в течение следующих десяти лет необходимо дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих. Такими подсчетами поделились в Министерстве экономики.
В ведомстве отмечают, что дефицит рабочей силы существовал в Украине еще до войны.
"Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критической", — отметили в Минэкономики.
Однако по мере того, как страна приближается к победе в войне, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы соответствовать требованиям экономического восстановления.
"Пора заложить основы для обновленного рынка труда, который найдет наилучшее применение знаниям, навыкам и способностям, которыми обладают люди, и предложит им новые экономические возможности, достойный труд и социальную защиту", — сказано в сообщении.
Сколько в Украине безработных
По подсчетам Государственной службы занятости, в период с января по июнь 2023 года безработными официально считались 346 тысяч граждан. А Трудоустроиться на новом месте удалось 76,2 тысячи граждан. Чаще всего люди устраиваются:
- трактористами;
- водителями;
- токарями;
- продавцами;
- поварами;
- швеями;
- слесарями;
- электрогазосварщиками.
Кто будет востребован после войны
Для послевоенного восстановления страны понадобится много рабочей силы. Так, в Кабинете министров говорят, что восстановление страны станет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны". Поэтому в Украине уже сейчас собираются увеличить госзаказ на подготовку некоторых специалистов. Речь идет об:
- саперах;
- строителях.
Напомним, ранее украинцы поделились своим мнением о том, как сильно полномасштабная война с Россией повлияла на доходы. Также Фокус писал, как меняются зарплаты во время войны и кого сейчас ищут работодатели.