В Украине подсчитали количество безработных: какую работу можно найти во время войны

В Госслужбе занятости говорят, что наиболее нужными специалистами на рынке труда, среди прочих, трактористы, водители, токари и продавцы.

Related video

В Украине в период с января по июнь этого года безработными официально числились 346 тысяч граждан. При этом в Государственную службу занятости за этот же период времени обратились более 445,3 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

Отмечается, что подыскать работу удалось для 76,2 тысячи человек среди зарегистрированных безработных.

"Помощь по безработице в течение первого полугодия получали 216,6 тысяч украинцев", — говорится в сообщении.

Какая ситуация с трудоустройством сейчас

В Государственной службе занятости рассказывают, что сейчас продолжает прослеживаться тенденция, когда работодатели активно ищут квалифицированных рабочих с инструментом и работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин.

Важно

Безработным подготовиться: кому компании будут отказывать в выдаче кредитов

Самыми востребованными специалистами на рынке труда остаются:

трактористы;

водители;

токари;

продавцы;

повара;

швеи;

слесари;

электрогазосварщики.

Что будет с работой после войны

В Кабмине Украины считают, что уже сейчас наша страна особенно нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах. Учитывая это, правительство увеличит госзаказ на подготовку этих специалистов в учебных заведениях.

Кроме того, Кабмин убежден, что восстановление Украины станет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны". Поэтому на некоторые профессии будет очень высокий спрос. Это касается:

саперов;

строителей.

Сколько платят украинцам

По словам HR-директора Work.ua Ольги Тарасевич, впервые после войны украинцам повысили зарплаты в феврале 2023 года. То есть, работодатели пересмотрели выплаты ровно через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Размер средней зарплаты вырос на тысячу гривен: с 15 тысяч до 16 тысяч.

Второй раз зарплаты пересмотрели уже в мае — на 500 грн. Так, по данным портала поиска работы, средняя зарплата в Украине составляет 16,5 тыс. грн.

Зарплата стала больше у низкоквалифицированных работников и у начинающих работников. Показатели иногда выросли на 20-30%, особенно на севере и юге.

"Это может указывать на то, что работодатели, прежде всего, позаботились о финансовой стабильности более уязвимой категории специалистов — подтянули доход начинающих и представителей низкоквалифицированных должностей", — предположила Тарасевич.

К слову, рынок труда в Украине возобновился – количество предложений от работодателей вернулось на показатели довоенного уровня. Фокус в своей статье: "Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании" рассказывает, какую работу сейчас предлагают гражданам.