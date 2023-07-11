В Україні підрахували кількість безробітних: яку роботу можна знайти під час війни

У Держслужбі зайнятості кажуть, що найбільш потрібними спеціалістами на ринку праці є, серед інших, трактористи, водії, токарі та продавці.

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В Україні в період з січня по червень цього року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч громадян. При цьому до Державної служби зайнятості за цей же період часу звернулися понад 445,3 тисячі людей. Про це повідомляє пресслужба держструктури.

Зазначається, що підшукати роботу вдалося для 76,2 тисячі людей серед зареєстрованих безробітних.

"Допомогу по безробіттю впродовж першого півріччя отримували 216,6 тисячі українців", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація з працевлаштуванням зараз

У Державній службі зайнятості розповідають, що наразі продовжує прослідковуватися тенденція, коли роботодавці активно шукають кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин.

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Найзатребуванішими спеціалістами на ринку праці залишаються:

трактористи;

водії;

токарі;

продавці;

кухарі;

швачки;

слюсарі;

електрогазозварники.

Що буде з роботою після війни

У Кабміні України вважають, що вже зараз наша країна особливо потребує фахівців у медичній і соціальній сферах. Зважаючи на це, уряд збільшить держзамовлення на підготовку цих спеціалістів в навчальних закладах.

Крім того, Кабмін переконаний, що відновлення України стане "наймасштабнішим проєктом із часів Другої світової війни". Тому на деякі професії буде дуже високий попит. Це стосується:

саперів;

будівельників.

Скільки платять українцям

За словами HR-директорка Work.ua Ольги Тарасевич, вперше після війни українцям підвищили зарплати у лютому 2023 року. Тобто, роботодавці переглянули виплати рівно за рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Розмір середньою зарплати зріс на одну тисячу гривень: з 15 тисяч до 16 тисяч.

Вдруге зарплати переглянули вже у травні — на 500 грн. Отже, за даними порталу пошуку роботи, середня зарплата в Україні тепер складає 16,5 тис. грн.

Зарплата стала більшою у низькокваліфікованих працівників та у працівників-початківців. Показники подекуди зросли на 20-30%, особливо на півночі та півдні.

"Це може вказувати на те, що роботодавці насамперед подбали про фінансову стабільність більш вразливої категорії фахівців — підтягнули дохід початківців та представників низькокваліфікованих посад", — припустила Тарасевич.

До слова, ринок праці в Україні відновився — кількість пропозицій від працедавців повернулась на показники довоєнного рівня. Фокус у своїй статті: "Заробити тисячу доларів. Як зростають зарплати в Україні та кого зараз шукають компанії" розповідає, яку роботу зараз пропонують громадянам.