Безработным подготовиться: кому компании будут отказывать в выдаче кредитов

Народные депутаты разработали проект закона, которым предлагают обязать микрофинансовые организации принимать во внимание кредитную историю заемщика. Таким образом, в случае его принятия, выдавать и брать кредиты до зарплаты станет труднее, говорят эксперты.

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Зарегистрированный в Раде проект закона № № 9422 предлагает обязать микрофинансовые организации (МФО) передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также осуществлять оценку кредитоспособности потребителя. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Прощай, быстрый кредит. Как парламент намерен успокоить тех, кто предлагает займы под 1000% годовых".

В частности, депутаты предлагают ввести показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту" и установить ее потолок на уровне 1% в день от общего размера займа.

Сейчас дневная номинальная ставка по быстрому кредиту может достигать 5%, депутаты хотят снизить ее до 1% Фото: pexels.com

"Дневную процентную ставку предложено ввести с целью защиты прав потребителей финансовых услуг. Поскольку сейчас дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых, что приводит к чрезмерной нагрузке на потребителя. Кроме того, большая ставка по кредитам повышает риск невозврата кредитов", — пояснила адвокат Адвокатского Бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова.

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Кроме того, инициатива предлагает обязать МФО передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также осуществлять оценку кредитоспособности потребителя с учетом требований, установленных законодательством.

Первое требование не будет иметь существенного влияния, поскольку почти все учреждения сотрудничают даже не с одним кредитным бюро, говорит Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка. Однако ограничение ставок и требование проверки кредитоспособности заемщиков заставят МФО, которые выдают займы почти без ограничений мгновенно и круглосуточно, менять подходы, приближая их к банковским, убежден он.

НБУ может обязать МФО требовать у заемщиков справку о доходах Фото: pexels.com

"Значительно возрастет влияние на решение по кредиту кредитной истории, — говорит Юрий Мельничук. — Системные неплатежи по кредиту, регулярные просрочки и большая задолженность станут непреодолимыми обстоятельствами. Кроме того, Национальный банк, наделенный правом устанавливать требования к оценке кредитоспособности, может, например, обязать кредиторов требовать у потенциального заемщика справку о доходах. Это хоть и гипотетический, но вполне вероятный шаг. Ведь психологически требование взять справку с работы или даже просто выписку с банковского счета побуждает потенциального заемщика более взвешенно оценивать собственные финансовые возможности".

Депутаты хотят обязать финкомпании проверять кредитоспособность заемщика

Поэтому части украинцев, которая не сможет пройти проверку кредитоспособности, откажут в займе, резюмировал эксперт.

Напомним, Украинское бюро кредитных историй вскоре начнет получать данные клиентов компании "Киевские энергетические услуги" (YASNO), у которых имеются долги. Таким образом YASNO хочет мотивировать клиентов более ответственно относиться к оплате.

Также Фокус писал, что правительственный законопроект №9363 предлагает автоматизировать взаимодействие Государственного реестра должников с другими реестрами . Поэтому если сведения о владельце недвижимости, который хочет продать его, есть в Едином реестре должников, нотариальный договор по распоряжению таким имуществом не будет иметь юридической силы.