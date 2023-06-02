Долги за свет в кредитной истории: на что повлияет передача данных о платежах

Поставщики электроэнергии планируют передавать украинскому бюро кредитных историй данные о долгах клиентов. Фокус исследовал, что это будет означать для должников.

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Украинское бюро кредитных историй вскоре начнет получать данные клиентов компании "Киевские энергетические услуги" (YASNO), у которых есть долги. Как пояснили в компании, на 1 мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. И чтобы мотивировать клиентов более ответственно относиться к оплате, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Плохая репутация. Как долг за электроэнергию повлияет на кредитную историю и что с этим делать".

По словам адвоката ЮК RIYAKO&PARTNERS Николая Максимова, закон Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй" прямо не предусматривает такую функцию для поставщиков электроэнергии (тепла, воды), как внесение в кредитную историю данных о задолженности клиентов. Однако запрета на это тоже нет, а значит, заключает адвокат, кредитная история может содержать данные и о долгах за электрическую энергию.

Фокус поинтересовался у банковских экспертов, на что может повлиять информация о задолженности по платежам в кредитной истории клиента. Эксперты сообщили, что такие клиенты вряд ли смогут получить кредит.

"Думаю, влияние будет достаточно серьезным. Особенно для тех людей, кто не имеет кредитной истории. Пока кредиторы относятся к таким заемщикам с осторожностью. В то же время, понимание, что заемщик тщательно придерживается дисциплины по оплате коммунальных услуг, может очень многое о нем рассказать. И, наоборот, накопленный большой коммунальный долг, скорее всего, исключит возможность получения кредита", — уверен директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка Юрий Мельничук. Однако, по мнению эксперта, вероятно, небольшая сумма долга вряд ли на что-нибудь повлияет. Но если клиент накопил задолженность выше 20 тыс. грн., то банк сочтет, что выдавать ему кредит – очень рискованно.

"Наличие какой-либо негативной информации в кредитной истории клиента, в том числе, о задолженности по коммунальным платежам, повлияет на принятие решения о предоставлении займа", — считает Ольга Соколова, директор департамента розничных рисков Райффайзен Банка.

Как сообщил директор Департамента по контролю за кредитными рисками розничного бизнеса ОТП Банка Сергей Илюченко, на решение банка будет влиять не только сумма долга за электроэнергию, но и срок, в течение которого клиент накопил такой долг. И банки могут тщательно изучать кредитные заявки от клиентов, имеющих долг за электроэнергию более 3 месяцев в сумме более 1000 грн.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Евгений Замотаев тоже считает, что банк будет смотреть и на сумму задолженности, и на время, за которое накопилась задолженность. "Для принятия решения психологический фактор также важен: допустим, человек по определенным причинам потерял жилье, а коммунальные службы продолжали начислять суммы к уплате, создав долговую коллизию. В то же время, каждый банк сам для себя устанавливает параметры, так сказать, "критической задолженности". Если потенциальный заемщик более 6 месяцев не платит по счетам, то такому гражданину, скорее всего, будет отказано в займе", — говорит Евгений Замотаев.

Напомним, в Украине планируют на законодательном уровне ограничить ставки по микрокредитам финансовых компаний. В настоящее время они в среднем составляют 1500% годовых.

Ранее Фокус сообщил, что в Украине возобновили блокировку средств на банковских счетах, арестованных из-за исполнительного производства.