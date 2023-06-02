Борги за світло у кредитній історії: на що вплине передача даних про платежі

Постачальники електроенергії планують передавати Українському бюро кредитних історій дані про борги клієнтів. Фокус дослідив, що це врешті означатиме для боржників.

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Українське бюро кредитних історій невдовзі почне отримувати дані клієнтів компанії "Київські енергетичні послуги" (YASNO), у яких наявні борги. Як пояснили у компанії, на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. І щоб мотивувати клієнтів відповідальніше ставитись до оплати, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Погана репутація. Як борг за електроенергію вплине на кредитну історію та що з цим робити".

За словами адвоката ЮК RIYAKO&PARTNERS Миколи Максимова, закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" прямо не передбачає такої функції для постачальників електроенергії (тепла, води), як внесення до кредитної історії даних про заборгованість клієнтів. Проте заборони на це теж немає, а отже, робить висновок адвокат, кредитна історія може містити дані й про борги за електричну енергію.

Фокус поцікавився у банківських експертів, на що може вплинути інформація про заборгованість за платівками у кредитній історії клієнта. Експерти повідомили: такі клієнти навряд чи зможуть отримати кредит.

"Думаю, вплив буде досить серйозним. Особливо для тих людей, хто не має кредитної історії. Наразі кредитори ставляться до таких позичальників з осторогою. У той же час, розуміння, що позичальник ретельно дотримується дисципліни щодо оплати комунальних послуг, може дуже багато про нього розповісти. І, навпаки, накопичений великий комунальний борг, скоріш за все, унеможливить отримання кредиту", — впевнений директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку Юрій Мельничук. Проте, на думку експерта, ймовірно, невелика сума боргу навряд чи на щось вплине. Але якщо клієнт накопичив заборгованість вище 20 тис грн, то банк вважатиме, що видавати йому кредит – дуже ризиковано.

"Наявність будь-якої негативної інформації у кредитній історії клієнта, в тому числі про заборгованість за комунальними платежами, матиме вплив на прийняття рішення щодо надання позики", — вважає Ольга Соколова, директор департаменту роздрібних ризиків Райффайзен Банку.

Як повідомив директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками роздрібного бізнесу ОТП Банку Сергій Ілюченко, на рішення банку впливатиме не лише сума боргу за електроенергію, але й термін, протягом якого клієнт такий борг накопичив. І банки можуть прискіпливо ставитись до кредитних заявок від клієнтів, які мають борг за електроенергію понад 3 місяці сумою понад 1000 грн.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Євген Замотаєв теж вважає, що банк буде дивитись і на суму заборгованості, і на час, з якого накопичилася заборгованість. "Для ухвалення рішення психологічний чинник також важливий: припустимо, людина через певні причини втратила житло, а комунальні служби продовжували нараховувати суми до сплати, створивши боргову колізію. Водночас кожен банк сам для себе встановлює параметри, так би мовити, "критичної заборгованості". Якщо потенційних позичальник понад 6 місяців не сплачує за рахунками, то такому громадянину, скоріше за все, буде відмовлено в позиці", — каже Євген Замотаєв.

Нагадаємо, в Україні планують на законодавчому рівні обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Наразі вони в середньому становлять 1500% річних.

Раніше Фокус повідомив, що в Україні поновили блокування коштів на банківських рахунках, арештованих через виконавче провадження.