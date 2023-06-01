Погана репутація. Як борг за електроенергію вплине на кредитну історію та що з цим робити

Підрозділ ДТЕК компанія "Київські енергетичні послуги" анонсувала передачу інформації про борги за електроенергію Українському бюро кредитних історій. Чим це загрожує споживачам та чи можуть боржники сподіватись на отримання кредитів.

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Українське бюро кредитних історій отримуватиме інформацію про клієнтів компанії "Київські енергетичні послуги" (YASNO), які накопичили заборгованість за електроенергію. У компанії впевнені, що цей крок допоможе подолати проблему боргів фізичних осіб за спожиту електроенергію.

"Станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. Щоб спонукати клієнтів відповідальніше ставитись до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро", — кажуть в компанії "Київські енергетичні послуги". Там пояснюють: якщо клієнт, котрий підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться до фінансової установи для отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію, включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію, що дозволить кредитору оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту.

Фокус дослідив, чи має право постачальник електроенергії розголошувати дані про клієнтські платежі і як банки реагуватимуть, коли побачать у кредитній історії заявника на отримання позики інформацію про заборгованість за електричну енергію.

Що таке кредитна історія та чи має право постачальник електроенергії передавати дані про борги

Як пояснив Фокусу адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS Микола Максимов, закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" прямо не передбачає такої функції для постачальників електроенергії (тепла, води), як внесення до кредитної історії даних про заборгованість клієнтів.

"Водночас і прямої заборони на вчинення таких дій цей нормативно-правовий акт не містить", — каже експерт. Він пояснив: стаття 7 згаданого вище закону визначає, що кредитна історія може містити інші відомості, що впливають на спроможність виконання суб’єктом кредитної історії власних зобов’язань.

"Можемо припустити, що заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг також включається до відомостей, що впливають на спроможність виконання особою власних зобов’язань. Адже прямої вказівки щодо їх включення до кредитних історій законодавство України не має", — каже Микола Максимов.

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Адвокат зазначив, що ЗУ "Про організацію формування та обігу кредитних історій" визначає кредитну історію як сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації. "Тобто кредитна історія — це інформація щодо ваших кредитів та дисципліни їх погашення, яку бюро отримує від банків, фінансових та лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових організацій. За загальним правилом, дані про кожну позику зберігаються в кредитній історії протягом 10 років з моменту виконання позичальником кредитного договору. Окрім, власне, інформації про кредити, у кредитній історії міститься інформація щодо ідентифікаційних даних особи, інформація про наявні виконавчі провадження, у яких особа фігурує боржником, реєстр запитів кредитної історії кредиторами та іншими організаціями тощо", — повідомив Микола Максимов.

Окрім, власне, інформації про кредити, у кредитній історії міститься інформація щодо ідентифікаційних даних особи та інформація про наявні виконавчі провадження Фото: USA Today

Важливо і те, що кредитна історія потрапляє до кредитного бюро після отримання банком згоди особи на це. Для цього в текст договору банки включають пункт наступного змісту: "банк має право, а позичальник надає згоду на передачу інформації про свою кредитну історію до бюро кредитних історій та на отримання Банком з бюро кредитних історій його кредитної історії, протягом всього періоду дії договору". Теоретично клієнт має право відмовитися від передачі інформації, але тоді у банка є право відмовити у видачі кредиту. Або ж банк може змінити умови, наприклад, збільшити відсоткову ставку чи зменшити для такого клієнта термін погашення позики.

Важливі відомості: навіщо банки ретельно вивчають кредитну історію клієнтів

Опитані банківські експерти розповіли Фокусу, що кредитна історія — важливі дані, які мають безпосередній вплив на рішення банку щодо видачі кредиту. "Майже у 100% випадків банки здійснюють запит на перевірку кредитної історії, оскільки це є одним із найважливіших факторів. Вивчається наявність та кількість відкритих наразі кредитів, їхній розмір і тип, сума щомісячних платежів, які клієнт повинен сплачувати за ними; також історія погашень за всіма діючими наразі кредитами та уже закритими за останні 3-5 років, включно з фактами несвоєчасних погашень, тривалістю прострочення та їхніми сумами; як саме були закриті кредити — самостійно, через списання або продаж як безнадійні", — повідомив Сергій Ілюченко, директор Департаменту з контролю над кредитними ризиками роздрібного бізнесу ОТП Банку.

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Він підкреслив: кредитна історія має прямий і значний вплив на рішення банку щодо позики, оскільки показує, як клієнт ставиться до своїх зобов’язань у різних ситуаціях, наскільки закредитований, і такі дані можуть свідчити про його скрутне фінансове становище.

Банки перевіряють кредитні історії потенційних позичальників, і якщо в особи багато боргів, то їй буде відмовлено у видачі позики

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, пояснює: в умовах війни банки ретельніше перевіряють кредитну історію позичальника. "Кожен банк перевіряє, наскільки сумлінним є потенційний позичальник в питанні погашення минулих кредитів. Також важливим при ухваленні рішення про видачу або відмову у кредиті є фактична платоспроможність клієнта. Зі зрозумілих причин, якщо, приміром, клієнт не може підтвердити рівень власних доходів та не має позитивної кредитної історії, яка опосередковано підтверджує його платоспроможність, то банк навряд чи ризикне видати йому кредит", — каже Дмитро Замотаєв.

Експерт розповів про кілька основних причин для відмови позичальнику:

борги позичальника за раніше отриманими кредитами (несплата або ж суттєва прострочка за погашенням); надмірна кількість наявних (діючих) кредитів; платежі за наявними кредитами перевищують 50-70% від доходу позичальника.

"Дані кредитного бюро є ключовим джерелом інформації. Абсолютна більшість відмов у кредитах відбувається саме через погану кредитну історію чи надмірну закредитованість, коли кредитору стає очевидно, що обслуговування ще однієї позики буде вкрай складним або взагалі неможливим", — наголосив Юрій Мельничук, директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку.

Власну кредитну історію громадяни легко можуть побачити, якщо подадуть заявку на її отримання в Українське бюро кредитних історій Фото: Pexels

Врешті, кредитна історія, де фігурують прострочені зобов’язання, кілька несплачених кредитів, борги за накладеними штрафами, інформація про виконавчу провадження, надає банку вагомі причини відмовити клієнту у видачі позики. Сергій Ілюченко каже, що в середньому від 30 до 50% всіх відмов банку у видачі кредитів можуть бути саме з причини поганої кредитної історії. Водночас, як розповіла Фокусу директорка департаменту роздрібних ризиків Райффайзен Банку Ольга Соколова, відсоток відмов через погану кредитну історію відрізняється в залежності від сегменту клієнтів і може варіюватись від 10% до 40%.

Термін має значення. Чи важливі для банків борги клієнтів за електричну енергію

У банках кажуть, що після появи в кредитних історіях даних по борги за електричну енергію, враховуватимуть цю інформацію. Тобто, наявність заборгованості за електричну енергію у кредитній історії однозначно вплине на рішення банку, чи видавати особі кредит.

"Думаю вплив буде досить серйозним. Особливо для тих людей, хто не має кредитної історії. Наразі кредитори ставляться до таких позичальників з осторогою. У той же час розуміння, що позичальник ретельно дотримується дисципліни щодо оплати комунальних послуг, може дуже багато про нього розповісти. І, навпаки, накопичений великий комунальний борг скоріш за все унеможливить отримання кредиту", — каже Юрій Мельничук. На його думку, борги в межах 1-2 тисяч гривень, скоріш за все, не стануть серйозним негативним чинником. А от більші суми вже можуть свідчити про значний ризик неповернення позики. "Абсолютно точно, вкрай негативно будуть оцінюватися дуже великі борги за комуналку на суму понад 20-30 тисяч гривень", — каже експерт.

Борг за електричну енергію, інформація про який буде у кредитній історії, банки враховуватимуть при ухваленні рішення щодо позики Фото: УНІАН

Отже, фактично наразі йдеться про те, що накопичення заборгованості за електричну енергію – це те, що заважатиме особі скористатися кредитними пропозиціями банків (до моменту погашення цього боргу).

"Наявність будь-якої негативної інформації у кредитній історії клієнта, в тому числі про заборгованість за комунальними платежами, матиме вплив на прийняття рішення щодо надання позики. Хочемо ще раз наголосити на важливості недопущення будь-яких заборгованостей клієнтом, оскільки наявність негативу може мати вплив на прийняття рішення стосовно погодження позик", — каже Ольга Соколова.

На думку Сергія Ілюченка, універсального правила, які саме борги за електричну енергію мають призвести до відмови банку у видачі кредиту, не буде, оскільки це нові дані для ринку, і вони будуть вивчатись, буде проходити пошук правил, що будуть ґрунтуватись на статистиці. "Проте на рівні експертизи можна впевнено говорити, що це буде не лише розмір боргу, а і його тривалість, а також співвідношення суми боргу з очікуваним для регіону місячним платежем комунальних послуг, щоб розуміти, за скільки місяців уже накопичено борг. Для старту можна орієнтуватися на борг понад 3 місяці сумою понад 1000 грн.", — каже Ілюченко.

У банках кажуть, що найважливішим фактором буде термін непогашення заборгованості, але і сума теж важлива Фото: УНІАН

Про те, що банк звертатиме увагу на тривалість несплати за послуги постачальників, каже і Євген Замотаєв. На його думку, банк буде дивитись і на суму заборгованості, і на час, з якого накопичилася заборгованість. "Для ухвалення рішення психологічний чинник також важливий: припустимо, людина через певні причини втратила житло, а комунальні служби продовжували нараховувати суми до сплати, створивши боргову колізію. Водночас кожен банк сам для себе встановлює параметри, так би мовити, "критичної заборгованості". Якщо потенційних позичальник понад 6 місяців не сплачує за рахунками, то такому громадянину, скоріше за все, буде відмовлено в позиці. Тут головне підкреслити — хоч сума боргу має вагоме значення (чим вона більша, тим менше шансів отримати кредит), проте найголовнішим є саме час, тривалість заборгованості (чи борг накопичується лавиною, чи з якихось причин залишився несплаченим за минулий період)", — зазначив Євген Замотаєв.

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А юристи пояснюють: відмови банку позичальникам з поганою кредитною історію – цілком законні. Адже саме про це йдеться у законі "Про споживче кредитування".

Якщо інформація про борги у кредитній історії неправдива, потрібно оскаржити такі дані Фото: Pexels

"Згідно із законом, кредитодавець перед укладенням споживчого кредиту оцінює кредитоспроможність споживача і може відмовитися від укладення договору на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій. Отже, оскільки відомості щодо заборгованості за електричну енергію можуть бути включені до кредитноїі сторії, яка перевіряється кредитодавцем перед укладенням кредитного договору, така інформація дійсно може вплинути на рішення банку чи іншої фінансової установи щодо надання особі кредиту", — каже Микола Максимов.

Але що як у кредитній історії буде вказана неправдива інформація про заборгованість особи за електричну енергію? В цьому випадку варто не зволікати та вимагати виправлення даних. Це можна зробити через звернення до постачальника електричної енергії, до бюро кредитних історій, або в судовому порядку. До речі, за даними Українського бюро кредитних історій, отримати власну кредитну історію можна безкоштовно один раз на рік, а от кожен наступний протягом року запит своєї історії коштує 90 грн.

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