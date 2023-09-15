До конца года — еще больше: как и почему будут расти зарплаты украинцев

Рынок труда продолжает восстанавливаться в условиях военного времени. Количество вакансий растет, зарплата большинства украинцев тоже повышается. Фокус узнал, чего ожидать украинцам в 2024 году.

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Рынок труда в Украине во время войны существенно трансформировался, а изменения продолжаются до сих пор. Впрочем, до конца этого года на уынке труда сохранится тренд к увеличению вакансий. Более того — зарплаты украинцев тоже будут расти, пишет Фокус в своем материале "Доходы больше, расходы тоже. Как зарабатывают украинцы и будут ли расти зарплаты"

Как объяснил директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов, в будущем рынку труда придется решать несколько серьезных проблем. Например — это переквалификация людей, которые остались без работы, поскольку их компаний больше не существует. Этим специалистам придется осваивать новые профессии и попытаться не растеряться в новых условиях.

Также работодателям придется решать вопрос адаптация людей, вернувшихся с фронта с контузиями и инвалидностью. Многие из них физически не смогут работать на старом рабочем месте, но эти люди не должны себя чувствовать "лишними". И еще одна проблема — это острый дефицит молодых специалистов, как следствие того, что из Украины выехали дети и подростки.

"Чем дольше дети живут и учатся в других странах, тем глубже они интегрируются и тем ниже вероятность их возвращения. Они осваивают новый язык и, скорее всего, пойдут учиться в местные училища и вузы, а затем выйдут на местный рынок труда. Если в Украине не придумают какую-то "суперпрограмму" по возвращению миллионов украинцев обратно, это станет для нашей экономики настоящей катастрофой", — резюмировал Виталий Михайлов.

Эксперты уверены: дефицит на рынке труда усилится, так как часть мигрантов не вернутся в Украину из-за границы

К слову, недавно Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), провела опрос согласно которому выяснилось, что в 2024 году подавляющее большинство украинских компаний (87%) хочет повысить зарплату плату своим сотрудникам.

Из них почти половина (46%) планирует повышение до 10%, а 41% — от 10% до 20%. И только каждая сотая компания собирается сократить зарплату, а 12% не хотят ни снижать, ни повышать выплаты.

Напомним, что по данным Социологического мониторинга "Украинское общество", которое провел Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины, украинцам для нормальной жизни хватает заработка в 12 750 гривен ежемесячно на одного человека. При этом в 2021 и 2022 годах граждане считали, что для стабильности достаточно зарабатывать 10 тысяч гривен.

Также напомним, что Кабинет министров 15 сентября 2023 года утвердил проект госбюджета на следующий год. Ожидается, что прожиточный минимум в первый день года повысят до 2 920 гривен, а минимальную зарплату – до 7 100 гривен.