Обеспечат работой: украинцам рассказали, где появятся тысячи новых рабочих мест

По информации Министерства экономики, два новых индустриальных парка, которые предоставят работу почти 2 тысячам граждан, расположены в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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Кабинет министров Украины внес в реестр индустриальных (промышленных) парков еще два парка – "ЭкоСтол" в Днепропетровской области и "Искра" в Ивано-Франковской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Отмечается, индустриальный парк "ЭкоСтол" будет работать на территории Новопольского сельского совета в Криворожском районе Днепропетровской области. Парк будет специализироваться на производстве:

продукции металлургического комплекса;

металлообработке;

переработке отходов металлургического производства;

стройматериалах; логистике.

В рамках работы парка будет создано около 900 рабочих мест.

В то же время, среди направлений работы, индустриальный парк "Искра" будет заниматься производством пищевых продуктов, текстильным производством и обработкой древесины. Отмечается, что создание парка инициировал Подгайчиковский сельсовет (в Коломыйском районе Ивано-Франковской области),

В общей сложности на эти два индустриальные парки смогут устроиться 1 800 украинцев.

Также на территории парка смогут работать предприятия, производящие изделия из древесины и пробки, мебель, металлические изделия, машины и оборудование.

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"В реестр индустриальных парков уже включено 67 парков", — отметили в Минэкономики.

Также напомним, что в рамках правительственной программы "єРобота" 4 600 украинских предпринимателей получили гранты для создания и развития бизнеса. Поэтому в ближайшем будущем граждане, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест.

Отметим, что ранее Европейская Бизнес Ассоциация предупреждала о негативном влиянии мобилизации на рынок труда в Украине. В большинстве региональных компаний до 20% работников служат в ВСУ.