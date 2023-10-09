Забезпечать роботою: українцям розповіли, де з'являться тисячі нових робочих місць

За інформацією Міністерства економіки, два нові індустріальні парки, які нададуть роботу майже 2 тисячам громадян, розташовані в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

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Кабінет міністрів України вніс до реєстру індустріальних (промислових) парків ще два парки — "ЕкоСтол" у Дніпропетровській області та "Іскра" в Івано-Франківській. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зазначається, індустріальний парк "ЕкоСтол" працюватиме на території Новопільської сільської ради в Криворізькому районі Дніпропетровської області. Парк спеціалізуватиметься на виробництві:

продукції металургійного комплексу;

металообробці;

переробці відходів металургійного виробництва;

будматеріалах; логістиці.

У рамках роботи парку буде створено близько 900 робочих місць.

Водночас, серед напрямків роботи, індустріальний парк "Іскра" займатиметься виробництвом харчових продуктів, текстильним виробництвом та обробкою деревини. Зазначається, що створення парку ініціювала Підгайчиківська сільрада (у Коломийському районі Івано-Франківської області),

Загалом на ці два індустріальні парки зможуть влаштуватися 1 800 українців.

Також на території парку зможуть працювати підприємства, що виробляють вироби з деревини та корку, меблі, металеві вироби, машини та обладнання.

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"До реєстру індустріальних парків уже включено 67 парків", — зазначили в Мінекономіки.

Також нагадаємо, що в рамках урядової програми "єРобота" 4 600 українських підприємців отримали гранти для створення та розвитку бізнесу. Тож у найближчому майбутньому громадяни, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць.

Зазначимо, що раніше Європейська Бізнес Асоціація попереджала про негативний вплив мобілізації на ринок праці в Україні. У більшості регіональних компаній до 20% працівників служать у ЗСУ.