В Україні з'явиться 11 тисяч робочих місць: в уряді розповіли, як з'явиться робота

Українці під час війни активно цікавляться грантовими програмами: держава виділила громадянам на створення та розвиток власної справи 3 мільярди гривень.

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В Україні вже рік діє урядова програма "єРобота". За цей час 4 600 підприємцям держава виділила гранти для початку та розвитку бізнесу. Українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць, повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

За словами заступника міністра економіки України Тетяни Бережної, програма "Власна справа" діє з липня 2022 року, і за цей час держава на початок та розвитку бізнесу виділила українцям 3 мільярди гривень.

При цьому відомство кілька разів змінювало умови програми. Наприклад, нещодавні зміни передбачають розширення напрямків використання мікрогранту — тепер підприємці зможуть придбати за ці кошти транспортні засоби, потрібні для підприємницької діяльності.

Також було збільшено з 15 до 20 робочих днів термін, впродовж якого громадянин, який виграв грант, має зареєструватися як ФОП, якщо він не є підприємцем, та підписати договір на отримання мікрогранта та відкрити банківський рахунок, щоб йому зарахували гроші.

"За результатами першого року дії програми "єРобота" було видано 4 600 грантів на загальну суму майже 3 млрд грн. З них за програмою "Власна справа", за якою можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн на старт або розширення бізнесу, вже видано 4 189 мікрогрантів на 1 млрд грн. Ми очікуємо, що українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць", — розповіла вона.

Тетяна Бережна також зазначила, що існує домовленість із Держслужбою зайнятості, в межах якої підприємцям на новостворені робочі місця пропонують кандидатів серед офіційно зареєстрованих безробітних.

"Якщо ж грант, що виграв, протягом пів року з моменту перерахування коштів не працевлаштував людей, він зобов'язаний повернути гроші державі. Це невиконання ключової умови надання коштів, тому гроші мають бути повернені", — зазначила Бережна.

Раніше у Пенсійному фонді підрахували, як змінилася середня зарплата в Україні з 2022 року. Так, за даними ПФУ, українці у березні заробляли, в середньому, 13 423 гривні — це на 3,1% більше, ніж роком раніше. Ще Фокус писав про найпопулярніші професії під час війни.