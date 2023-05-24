В Украине появится 11 тысяч рабочих мест: в правительстве рассказали, как появится работа

Украинцы во время войны активно интересуются грантовые программы: государство выделило гражданам на создание и развитие собственного дела 3 миллиарда гривен.

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В Украине уже год действует правительственная программа "єРобота". За это время 4 600 предпринимателям государство выделило гранты для начала и развития бизнеса. Украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, программа "Собственное дело" действует с июля 2022 года, и за это время государство для начала и развития бизнеса выделило украинцам 3 миллиарда гривен.

При этом ведомство несколько раз меняло условия программы. Например, недавние изменения предполагают расширение направлений использования микрогранта — теперь предприниматели смогут приобрести за эти средства транспортные средства, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

Также был увеличен с 15 до 20 рабочих дней срок, в течение которого гражданин, выигравший грант, должен зарегистрироваться как ФЛП, если он не является предпринимателем, и подписать договор на получение микрогранта и открыть банковский счет, чтобы ему зачислили деньги.

"По результатам первого года действия программы "єРобота" было выдано 4 600 грантов на общую сумму почти 3 млрд грн. Из них по программе "Собственное дело", по которой можно получить микрогрант до 250 тыс. грн на старт или расширение бизнеса, уже выдано 4 189 микрогрантов на 1 млрд грн. Мы ожидаем, что украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест", — рассказала она.

Татьяна Бережная также отметила, что существует договоренности с Госслужбой занятости, в рамках которой предпринимателям на новосозданные рабочие места предлагают кандидатов из официально зарегистрированных безработных.

"Если же выигравший грант в течение полугода с момента перечисления средств не трудоустроил людей, он обязан вернуть деньги государству. Это невыполнение ключевого условия предоставления средств, поэтому деньги должны быть возвращены", — отметила Бережная.

Ранее в Пенсионном фонде подсчитали, как изменилась средняя зарплата в Украине с 2022 года. Так, по данным ПФУ, украинцы в марте зарабатывали, в среднем, 13 423 гривен — это на 3,1% больше, чем годом ранее. Еще Фокус писал о самых востребованных профессиях во время войны.