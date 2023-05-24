Средняя зарплата в 2023 году: в Пенсионном фонде подсчитали, как изменились выплаты

В Пенсионном фонде подсчитали, что за год средняя зарплата украинцев стала больше на 3,1% и продолжает увеличиваться.

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В Пенсионном фонде Украины утвердили показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года. Так, в марте показатель средней зарплаты, который учитывается для исчисления пенсии, был на уровне 13 423 гривен. Об этом свидетельствуют данные госструктуры.

При этом в феврале этот показатель составлял 12 794 гривен, а в январе – 12 644 грн. В ПФУ отмечают, что расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине осуществляется по информации Государственной налоговой службы.

"К указанной информации, в частности, относятся данные отчетности страхователей о заработной плате (доходе), на которую начисляется единый взнос, и среднеучетной численности штатных работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности", – сказано в сообщении.

Зарплаты в 2023 году

Отметим, что в мае, по данным Государственной службы занятости, средний размер заработной платы в доступных вакансиях составил 11 тыс. грн. В частности:

работникам сферы торговли и услуг предлагают 12 тыс. грн;

квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн;

квалифицированным рабочим с инструментом — 11 тыс. грн;

рабочим по обслуживанию оборудованию и машин — 12 тыс. грн.

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Какие профессии самые востребованные

По информации госструктуры, работодатели активно ищут:

водителей (1 752 вакансии);

швей (1 548 вакансий);

продавцов продовольственных/непродовольственных товаров (1 169 вакансий);

поваров (827 вакансий);

электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий);

электрогазосварщиков (346 вакансий);

слесарей по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии);

токарей (301 вакансия);

слесарей-сантехников (298 вакансий);

трактористов-машинистов сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансии).

Ранее Фокус рассказывал, что в Верховной Раде была создана рабочая группа относительно новых законопроектов по зарплатам военным, а также дополнительное вознаграждение, которое планируется за проведение наступления. Также напомним, что украинцы признались, как война с РФ ударила по их доходам.