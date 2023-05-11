Рынок труда 2023: кого ищут работодатели и кому готовы платить до 70 тысяч грн
Самый большой спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий.
В мае 2023 года на Едином портале вакансий зарегистрировано более 184 тысячи вакансий, из которых 36 тысяч — от Государственной службы занятости. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.
"На Едином портале вакансий, который заработал в сентябре прошлого года совместными усилиями Министерства экономики Украины, Государственной службы занятости и ведущих сайтов по поиску работы, на сегодня насчитывается 184 тыс. вакансий", — говорится в сообщении.
В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства квалифицированных рабочих с инструментом — 22% всех представленных вакансий, рабочих по обслуживанию оборудования и машин — 17%, профессионалов — 15%, работников сферы торговли и услуг — 13%.
Отмечается, что основная проблема на рынке труда прямо сейчас — профессионально-квалификационный дисбаланс. Самый большой спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий. При этом среди зарегистрированных безработных у 43% есть высшее образование, а в отдельных крупных городах таких безработных до 60% и больше.
Какие профессии самые востребованные
- водитель (1 752 вакансии);
- швея (1 548 вакансий);
- продавец продовольственных/непродовольственных товаров (1 169 вакансий);
- повар (827 вакансий);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий);
- электрогазосварщик (346 вакансий);
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии);
- токарь (301 вакансия);
- слесарь-сантехник (298 вакансий);
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансии).
Что с зарплатами
По состоянию на 10 мая 2023 года средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составил 11 тыс. грн. В частности:
- работникам сферы торговли и услуг предлагают 12 тыс. грн;
- квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн;
- квалифицированным рабочим с инструментом — 11 тыс. грн;
- рабочим по обслуживанию оборудованию и машин — 12 тыс. гривен.
При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой зарплатой. Например:
- литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн;
- слесарь-инструментальщик — 60 тыс. грн;
- кузнец на молотах и прессахц — 50 тыс. грн;
- слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин — 50 тыс. грн;
- водитель — 50 тыс. грн;
- машинист бульдозера — 46 тыс. грн;
- повар — 45 тыс. грн;
- тракторист — 43 тыс. грн;
- токарь — 40 тыс. грн.
Ранее Фокус писал, что в Украине начали сокращать зарплаты правительственным чиновникам, и они на этом фоне увольняются с работы. Также Фокус рассказывал о том, кого ищут и сколько готовы платить украинские работодатели в 2023 году.