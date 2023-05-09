Бюджетникам в Украине урезают зарплаты: почему государство экономит на госслужащих

Несмотря на то, что в 2022 году ситуация с международным финансированием была несколько хуже, нежели в этом, в бюджете есть дефицит средств даже для финансирования военных расходов.

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В Украине начали сокращать зарплаты правительственным чиновникам, на фоне этого они увольняются с работы. Об этом 8 мая 2023 года сообщило издание "Экономическая правда".

По информации журналистов, в 2023 году расходы на фонды оплаты труда в разных министерствах сократятся от 8% до 23%. Чиновникам не будут выплачивать почти все надбавки, то есть они будут получать только "голые" зарплаты. Отмечается, что сокращение расходов на оплату труда чиновников вызвало определенное напряжение между Минфином, формирующим бюджет, и другими министерствами.

В самом же Минфине ситуация с выплатами работникам тоже меняется: расходы на фонд оплаты труда в ведомстве в 2023 году планируют сократить на 10% — до 425,47 млн. грн.

Расходы для Минэкономики уменьшат на 8% по сравнению с 2022 годом до 431,3 млн грн, МИД – на 10% до 275,6 млн грн, Минздрав – на 23% до 115,6 млн грн, Минцифры – на 9% до 173,7 млн грн.

Несмотря на то, что в 2022 году ситуация с международным финансированием была несколько хуже, нежели в этом, в бюджете есть дефицит средств даже для финансирования военных расходов.

"Министерства могут либо сокращать штат, либо должности специалистов по вопросам реформ, либо не выплачивать премии. Они прибегают ко всем трем опциям одновременно", – рассказал журналистам собеседник в правительстве.

Сокращение выплат приводит к увольнениям в министерствах. Так, по данным Национального агентства по госслужбе, с января по март 2023 года работу в центральных органах исполнительной власти, судах и местных администрациях оставили почти 10,5 тыс. работников.

Напомним, ранее в Нацбанке спрогнозировали, что уровень средней номинальной зарплаты в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, – на 3,7%. Еще в НБУ считают, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные – на 5,7%.

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