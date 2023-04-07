В Украине резко возросло количество вакансий: кого ищут и сколько готовы платить
Конкуренция между соискателями работы снижается, а количество вакансий на украинских сайтах для поиска работы растет. Тем временем, средняя зарплата в Украине, как и в феврале, в марте составляла 16 тысяч грн.
В марте на сайте work.ua было размещено на 14% больше вакансий, чем в феврале 2023 года, а среди лидеров по количеству предложений работы – Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская область. Об этом идет речь в аналитике портала work.ua.
"С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 7 220 вакансий (+29% к февралю). Самая востребованная должность в этой категории — бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Динамику показали вакансии повара на мангал — 95 предложений (+94%)", — сообщили эксперты портала.
Эксперты исследовали, что в то время, как количество вакансий в Украине растет, конкуренция соискателей за работу продолжает снижаться — минус 13% к февралю. Самая высокая конкуренция наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая – в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но соискатели роботы конкурируют только в отдельных сегментах. К примеру, в сфере ИТ.
"Если сравнить с мартом 2022 года, то количество желающих работать Front-end-программистом и программистом Java выросло в 3-4 раза. Это может быть следствием оптимизации, происходящих в IТ-сфере, когда на рынок труда выходят специалисты в поисках работы, между которыми возникает конкуренция. Самая низкая конкуренция наблюдается преимущественно по должностям медицинских специалистов: врач УЗИ, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, психиатр и гирудотерапевт, а также заведующий аптекой, слесарь-инструментальщик, горняк, дизелист", — сообщили эксперты.
Что касается зарплат, то в марте средняя зарплата по Украине составила 16 тыс. грн. Заметным стал рост средней зарплаты в Одесской области до 15 500 грн (+500 грн к февралю) и во Львовской области до 16 000 грн (+500 грн к февралю).
Высокие зарплаты, кроме топ-менеджеров, в марте предлагали медиабайеру, водителю-международнику, бизнес-аналитику.
Самые высокие зарплаты марта (данные work.ua)
- 52 500 грн медиабайеру;
- 40 000 грн водителю-международнику;
- 32 500 грн бизнес-аналитику;
- 30 000 грн арматурщику, рихтовщику, риелтору;
- 27 750 грн веб-дизайнеру, автоэлектрику, дизелисту, инженеру по гарантии;
- 26 000 грн категорийному менеджеру;
- 25 000 грн 3D-визуализатору, автомеханику, прорабу, высотнику, дизайнеру интерьера, зубному технику, менеджеру по развитию, менеджеру ВЭД, менеджеру операционной деятельности, менеджеру проектов, программисту ЧПУ, специалисту по камнеобработке, финансовому аналитику.
Самые низкие зарплаты в Украине в марте 2023 предлагали уборщикам (8 000 грн), посудомоечникам (9 000 грн) и санитарам (9 000 грн), у которых в марте произошел рост (+500 грн к февралю).
Ранее Фокус писал, что украинцы в 2022 году в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн — это на 382,65 грн (+3%) больше, чем в 2021 году (тогда зарплата рядового украинца составляла 12 993,56 грн).
Как сообщалось, несмотря на то, что около 30% украинцев во время войны остались без работы, на рынке труда ощущается значительный дефицит профессиональных специалистов с опытом 5-8 лет, глубокой функциональной экспертизой и знаниями английского языка.