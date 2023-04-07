В Украине резко возросло количество вакансий: кого ищут и сколько готовы платить

Конкуренция между соискателями работы снижается, а количество вакансий на украинских сайтах для поиска работы растет. Тем временем, средняя зарплата в Украине, как и в феврале, в марте составляла 16 тысяч грн.

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В марте на сайте work.ua было размещено на 14% больше вакансий, чем в феврале 2023 года, а среди лидеров по количеству предложений работы – Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская область. Об этом идет речь в аналитике портала work.ua.

"С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 7 220 вакансий (+29% к февралю). Самая востребованная должность в этой категории — бармен, 1 370 предложений работы (+40%). Динамику показали вакансии повара на мангал — 95 предложений (+94%)", — сообщили эксперты портала.

Эксперты исследовали, что в то время, как количество вакансий в Украине растет, конкуренция соискателей за работу продолжает снижаться — минус 13% к февралю. Самая высокая конкуренция наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая – в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но соискатели роботы конкурируют только в отдельных сегментах. К примеру, в сфере ИТ.

"Если сравнить с мартом 2022 года, то количество желающих работать Front-end-программистом и программистом Java выросло в 3-4 раза. Это может быть следствием оптимизации, происходящих в IТ-сфере, когда на рынок труда выходят специалисты в поисках работы, между которыми возникает конкуренция. Самая низкая конкуренция наблюдается преимущественно по должностям медицинских специалистов: врач УЗИ, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, психиатр и гирудотерапевт, а также заведующий аптекой, слесарь-инструментальщик, горняк, дизелист", — сообщили эксперты.

Что касается зарплат, то в марте средняя зарплата по Украине составила 16 тыс. грн. Заметным стал рост средней зарплаты в Одесской области до 15 500 грн (+500 грн к февралю) и во Львовской области до 16 000 грн (+500 грн к февралю).

Высокие зарплаты, кроме топ-менеджеров, в марте предлагали медиабайеру, водителю-международнику, бизнес-аналитику.

Самые высокие зарплаты марта (данные work.ua)

52 500 грн медиабайеру;

40 000 грн водителю-международнику;

32 500 грн бизнес-аналитику;

30 000 грн арматурщику, рихтовщику, риелтору;

27 750 грн веб-дизайнеру, автоэлектрику, дизелисту, инженеру по гарантии;

26 000 грн категорийному менеджеру;

25 000 грн 3D-визуализатору, автомеханику, прорабу, высотнику, дизайнеру интерьера, зубному технику, менеджеру по развитию, менеджеру ВЭД, менеджеру операционной деятельности, менеджеру проектов, программисту ЧПУ, специалисту по камнеобработке, финансовому аналитику.

Для автомехаников сейчас одни из самых высоких зарплатных предложений Фото: pexels.com

Самые низкие зарплаты в Украине в марте 2023 предлагали уборщикам (8 000 грн), посудомоечникам (9 000 грн) и санитарам (9 000 грн), у которых в марте произошел рост (+500 грн к февралю).

Ранее Фокус писал, что украинцы в 2022 году в среднем получали за свой труд 13 376,21 грн — это на 382,65 грн (+3%) больше, чем в 2021 году (тогда зарплата рядового украинца составляла 12 993,56 грн).

Как сообщалось, несмотря на то, что около 30% украинцев во время войны остались без работы, на рынке труда ощущается значительный дефицит профессиональных специалистов с опытом 5-8 лет, глубокой функциональной экспертизой и знаниями английского языка.