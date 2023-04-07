В Україні різко зросла кількість вакансій: кого шукають та скільки готові платити

Конкуренція між шукачами роботи знижується, а кількість вакансій на українських сайтах для пошуку роботу зростає. Тим часом середня зарплата в Україні, як і в лютому, в березні складала 16 тис грн.

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У березні на сайті work.ua було розміщено на 14% більше вакансій, ніж в лютому 2023 року, а серед лідерів за кількістю пропозицій роботи – Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська область. Про це йдеться у аналітиці порталу work.ua.

"З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 7 220 вакансій (+29% до лютого). Найзатребуваніша посада в цій категорії — бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря на мангал — 95 пропозицій (+94%)", — повідомили експерти порталу.

Експерти дослідили, що тим часом, як кількість вакансій в Україні зростає, конкуренція шукачів за роботу продовжує знижуватися — мінус 13% до лютого. Найвища конкуренція спостерігається у Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча — у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях. Але шукачі роботи конкурують лише в окремих сегментах. Наприклад, у сфері ІТ.

"Якщо порівняти з березнем 2022 року, то кількість бажаючих працювати Front-end-програмістом та програмістом Java зросла у 3-4 рази. Це може бути наслідком оптимізацій, які відбуваються в ІТ-сфері, коли на ринок праці виходять фахівці в пошуках роботи, між якими виникає конкуренція. Найнижча конкуренція спостерігається переважно за посадами медичних фахівців: лікар УЗД, гастроентеролог, кардіолог, ендокринолог, психіатр та гірудотерапевт, а також завідуючий аптекою, слюсар-інструментальник, гірник, дизеліст", — повідомили експерти.

Що стосується зарплат, то в березні середня зарплата по Україні склала 16 тис грн. Помітним стало зростання середньої зарплати в Одеській області — до 15 500 грн (+500 грн до лютого) та у Львівській області — до 16 000 грн (+500 грн до лютого).

Високі зарплати, окрім топ-менеджерів, в березні пропонували медіабайєру, водію-міжнароднику, бізнес-аналітику.

Найвищі зарплати березня (дані work.ua)

52 500 грн медіабайєру;

40 000 грн водію-міжнароднику;

32 500 грн бізнес-аналітику;

30 000 грн арматурнику, рихтувальнику, рієлтору;

27 750 грн вебдизайнеру, автоелектрику, дизелісту, інженеру з гарантії;

26 000 грн категорійному менеджеру;

25 000 грн 3D-візуалізатору, автомеханіку, виконробу, висотнику, дизайнеру інтер'єру, зубному техніку, менеджеру з розвитку, менеджеру ЗЕД, менеджеру операційної діяльності, менеджеру проєктів, програмісту ЧПУ, фахівцю з каменеобробки, фінансовому аналітику.

Для автомеханіків наразі одні з найвищих зарплатних пропозицій Фото: pexels.com

Найнижчі зарплати в Україні в березні 2023 року пропонували прибиральникам (8 000 грн), посудомийникам (9 000 грн) та санітарам (9 000 грн), у яких у березні відбулося зростання (+500 грн до лютого).

Раніше Фокус писав, що українці в 2022 році в середньому отримували за свою працю 13 376,21 грн — це на 382,65 грн (+3%) більше, ніж 2021 року (тоді зарплата пересічного українця становила 12 993,56 грн).

Як повідомлялось, попри те, що близько 30% українців під час війни залишились без роботи, на ринку праці відчувається значний дефіцит професійних фахівців з досвідом 5-8 років, глибокою функціональною експертизою й знаннями англійської мови.