Зарплаты в Украине: в НБУ рассказали, когда работодатели начнут платить больше

В НБУ считают, что в 2023 году, после резкого обвала в 2022, рост реальных зарплат возобновится, но их все еще будет сдерживать высокоинфляционное давление.

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Уровень средней номинальной зарплаты в Украине в этому году вырастет на 21,9%, а реальной, то есть с учетом инфляции, – на 3,7%. Об этом сказано в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года.

Отмечается, что рост реальных зарплат все еще будет сдерживать высокоинфляционная среда, но при этом номинальные зарплаты будут расти ежегодно двухзначными темпами.

Как прогнозирует НБУ, в 2023 году зарплаты украинцев повысятся благодаря дальнейшей адаптации бизнес-сектора к работе в условиях высоких рисков. Также на уровень зарплат будет влиять мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

"После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих, в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В связи с этим ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы", – сказано в прогнозе.

Также в Нацбанке считают, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные – на 5,7%, в 2025 году номинальные на 12,4%, реальные – на 4,3%.

Отметим, что локальные украинские компании и малый и средний бизнес часто не располагают такими ресурсами и возможностями для поддержки своих работников как крупные работодатели, особенно с международными акционерами. Но практики ведущих компаний задают на рынке труда ориентир, на который другим предприятиям приходится равняться в конкуренции за персонал. Все потому, как выяснил Фокус в своем обзоре, на рынке труда в Украине уже начала расти конкуренция работодателей за работников с большим опытом работы.

Еще Фокус рассказывал о том, кого ищут и сколько готовы платить украинские работодатели в 2023 году.