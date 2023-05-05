Зарплати в Україні: в НБУ розповіли, коли роботодавці почнуть платити більше

В НБУ вважають, що в 2023 році, після різкого обвалу в 2022 році, зростання реальних зарплат відновиться, але їх все ще стримуватиме високоінфляційний тиск.

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Рівень середньої номінальної зарплати в Україні цього року зросте на 21,9%, а реальної, тобто з урахуванням інфляції, — на 3,7%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2023 року.

Зазначається, що зростання реальних зарплат усе ще стримуватиме високоінфляційне середовище, але при цьому номінальні зарплати зростатимуть щорічно двозначними темпами.

Як прогнозує НБУ, в 2023 році зарплати українців підвищаться завдяки подальшій адаптації бізнес-сектору до роботи в умовах високих ризиків. Також на рівень зарплат впливатиме м'яка фіскальна політика. Надалі основним чинником стане підвищення попиту робочої сили в умовах прискорення економічного зростання.

"Після повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесів доведеться конкурувати за робітників, зокрема й із закордонними роботодавцями, що стане вагомим фактором для подальшого зростання заробітних плат. У зв'язку з цим очікується зростання різниці у зарплатах для мобільної та маломобільної робочої сили", — сказано у прогнозі.

Також у Нацбанку вважають, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні — на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні — на 4,3%.

Зазначимо, що локальні українські компанії та малий і середній бізнес часто не мають таких ресурсів і можливостей для підтримки своїх працівників як великі роботодавці, особливо з міжнародними акціонерами. Але практики провідних компаній задають ринку праці орієнтир, який іншим підприємствам доводиться рівнятися у конкуренції за персонал. Все тому, як з'ясував Фокус у своєму огляді, на ринку праці в Україні вже почала зростати конкуренція роботодавців за працівників із великим досвідом роботи.

Ще Фокус розповідав про те, кого шукають та скільки готові платити українські роботодавці у 2023 році.