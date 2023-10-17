Кабмін розширив підстави для звільнення з держслужби: кому загрожує скорочення

Роботодавці тепер зможуть звільняти співробітника, якщо з'ясували, що він не може обіймати свою посаду і виконувати покладені на нього зобов'язання за станом здоров'я.

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Звільнити з роботи можуть з багатьох причин. Так, наприклад, в Україні тепер дозволено звільняти державних службовців за станом здоров'я, але якщо у них є право на достроковий вихід на пенсію. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1085.

Зазначається, що Кабмін вирішив доповнити порядок розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я за наявності у нього права на призначення дострокової пенсії за віком.

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Оклад, надбавки, премії: скільки отримують держслужбовці в Україні

Тепер чиновника зможуть звільнити, якщо у нього є "медичний висновок про неможливість виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я".

Як зміниться зарплата держслужбовців у 2024 році

Наступного року в Україні запрацює нова модель оплати праці державних службовців. Вона передбачає посилення значення посадового окладу і зниження премій, пише Фокус у своїй статті"Зарплати як у бізнесі. Що зміниться в оплаті праці держслужбовців з 1 січня".

Як розповів адвокат судової практики АО AVER LEX Іван Осколков, на зарплату державного службовця впливає багато факторів. Сама зарплата складається з:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг державного службовця;

премії (у разі встановлення).

Але проєкт закону №8222 про внесення змін до ЗУ "Про державну службу" пропонує підняти престиж держслужби, прирівнявши зарплату в держсекторі до бізнес-середовища. Так, передбачається, що вже через п'ять років держслужбовці отримуватимуть 70 — 90% розміру на аналогічних посадах у приватному секторі.

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Бюджетникам в Україні урізають зарплати: чому держава економить на держслужбовцях

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Кабміні вирішили підвищити зарплату держслужбовцям, які працюють у регіонах, де тривають активні або можливі бойові дії. Так, для працівників державних органів на територіях активних бойових дій для визначення посадового окладу враховуватимуть коефіцієнт 2, а на територіях можливих бойових дій — коефіцієнт 1,5.

Також 25 серпня Фокус писав, що уряд погодився підвищити зарплати працівникам установ, закладів та організацій, які отримують фінансування з державного бюджету.