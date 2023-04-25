Кабмін підвищив зарплату деяким українцям: хто і чому отримуватиме більше

Серед ключових причин підвищення оплати — виконання обов'язків у небезпечних для життя й здоров'я умовах і необхідність зберегти кадри.

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Українські держслужбовці за роботу в регіонах, де продовжуються активні чи можливі бойові дії, підвищуватимуть підвищену зарплатню. Про це повідомили в пресслужбі міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як і чому виростуть зарплати

За інформацією відомства, передбачається збільшення посадового окладу у два чи півтора разу працівникам, які працюють в умовах ризику для життя й здоров'я.

Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, але в територіях можливих бойових дій — із урахуванням коефіцієнта 1,5.

Серед ключових причин підвищення оплати — виконання обов'язків у небезпечних для життя й здоров'я умовах і необхідність зберегти кадри.

"Вони працюють фактично з ризиком для життя й здоров'я. Тому уряд має подбати про гідну оплату праці", — зазначила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

У міністерстві також наголошують, що аналогічні коефіцієнти рекомендується встановлювати й органам місцевого самоврядування.

Зарплати під час війни: скільки отримували міністри та мери у 2022 році

В Україні зарплати державних чиновників під час війни змінюються, проте не всі вони скорочуються. Наприклад, у серпні 2022 року Фокус із посиланням на регіональні видання повідомляв про зарплати чиновників Кременчука за червень:

119 583 грн (без урахування податків) отримала заступниця міського голови з гуманітарних питань Ольга Усанова;

104 625 грн заробив заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко;

75 882 грн нарахували меру міста Віталію Малецькому.

Ще ЗМІ писали, що голова Радивилівської міської територіальної громади Микола Карапетян за перше півріччя 2022 року заробив 426 714 грн. Зарплата чиновника в лютому склала понад 120 тис. грн.

Водночас зарплата прем'єр-міністра та зарплати представників Кабінету міністрів, інформацію про які оприлюднить уряд, у червні 2022 року було виплачено без надбавок за інтенсивність і премій у межах окладу.

Зарплати в Кабміні:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль — 61 688 грн після оподаткування;

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина — 22 326 грн.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук — 61 397 грн.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров — 61 397 грн.

Раніше Фокус з'ясував, яка під час повномасштабної війни ситуація та зарплати в експортоорієнтованому українському IT-секторі.