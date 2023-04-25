Кабмин повысил зарплату некоторым украинцам: кто и почему будет получать больше

Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.

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Украинские госслужащие за работу в регионах, где продолжаются активные или возможные боевые действия, будут повышать повышенную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как и почему вырастут зарплаты

По информации ведомства, предусматривается увеличение должностного оклада в два или полтора раза работникам, работающим в условиях риска для жизни и здоровья.

Для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий – с учетом коэффициента 1,5.

Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.

"Они работают фактически с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительство должно позаботиться о достойной оплате труда", – отметила вице-премьер Ирина Верещук.

В министерстве также подчеркивают, что аналогичные коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.

Зарплаты во время войны: сколько получали министры и мэры в 2022 году

В Украине зарплаты на государственных чиновников во время войны меняются, однако не у всех они сокращаются. Так, в августе 2022 года Фокус со ссылкой на региональные издания сообщал о зарплатах чиновников Кременчуга за июнь:

119583 грн. (без учета налогов) получила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Усанова

104625 грн. заработал заместитель городского головы по вопросам строительства Дмитрий Кравченко

75882 грн. насчитали мэру города Виталию Малецкому

Еще СМИ писали, что председатель Радивиловской городской территориальной громады Николай Карапетян за первое полугодие 2022 года заработал 426 714 грн. Зарплата чиновника в феврале составила более 120 тыс. грн.

При этом зарплата премьер-министра и зарплаты представителей Кабинета министров, информацию о которых обнародует правительство, в июне 2022 года были выплачены без надбавок за интенсивность и премий в пределах оклада.

Зарплаты в Кабмине:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — 61 688 грн. после налогообложения

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 22 326 грн.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук — 61 397 грн.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 61 397 грн.

Ранее Фокус выяснил, какова во время полномасштабной войны ситуация и зарплаты в экспортоориентированном украинском IT-секторе.