Кабмин повысил зарплату некоторым украинцам: кто и почему будет получать больше
Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.
Украинские госслужащие за работу в регионах, где продолжаются активные или возможные боевые действия, будут повышать повышенную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как и почему вырастут зарплаты
По информации ведомства, предусматривается увеличение должностного оклада в два или полтора раза работникам, работающим в условиях риска для жизни и здоровья.
Для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий – с учетом коэффициента 1,5.
Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.
"Они работают фактически с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительство должно позаботиться о достойной оплате труда", – отметила вице-премьер Ирина Верещук.
В министерстве также подчеркивают, что аналогичные коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.
Зарплаты во время войны: сколько получали министры и мэры в 2022 году
В Украине зарплаты на государственных чиновников во время войны меняются, однако не у всех они сокращаются. Так, в августе 2022 года Фокус со ссылкой на региональные издания сообщал о зарплатах чиновников Кременчуга за июнь:
- 119583 грн. (без учета налогов) получила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Усанова
- 104625 грн. заработал заместитель городского головы по вопросам строительства Дмитрий Кравченко
- 75882 грн. насчитали мэру города Виталию Малецкому
Еще СМИ писали, что председатель Радивиловской городской территориальной громады Николай Карапетян за первое полугодие 2022 года заработал 426 714 грн. Зарплата чиновника в феврале составила более 120 тыс. грн.
При этом зарплата премьер-министра и зарплаты представителей Кабинета министров, информацию о которых обнародует правительство, в июне 2022 года были выплачены без надбавок за интенсивность и премий в пределах оклада.
Зарплаты в Кабмине:
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — 61 688 грн. после налогообложения
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 22 326 грн.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук — 61 397 грн.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 61 397 грн.
Ранее Фокус выяснил, какова во время полномасштабной войны ситуация и зарплаты в экспортоориентированном украинском IT-секторе.