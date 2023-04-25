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Экономика

Кабмин повысил зарплату некоторым украинцам: кто и почему будет получать больше

Зарплаты, госслужащие, война
Фото: ukranews.com | В Кабмине сообщили, кто из украинцев будет получать больше во время войны

Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.

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Украинские госслужащие за работу в регионах, где продолжаются активные или возможные боевые действия, будут повышать повышенную зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как и почему вырастут зарплаты

По информации ведомства, предусматривается увеличение должностного оклада в два или полтора раза работникам, работающим в условиях риска для жизни и здоровья.

Для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий – с учетом коэффициента 1,5.

Среди ключевых причин повышения оплаты – выполнение обязанностей в опасных для жизни и здоровья условиях и необходимость сохранить кадры.

"Они работают фактически с риском для жизни и здоровья. Поэтому правительство должно позаботиться о достойной оплате труда", – отметила вице-премьер Ирина Верещук.

В министерстве также подчеркивают, что аналогичные коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.

Зарплаты во время войны: сколько получали министры и мэры в 2022 году

В Украине зарплаты на государственных чиновников во время войны меняются, однако не у всех они сокращаются. Так, в августе 2022 года Фокус со ссылкой на региональные издания сообщал о зарплатах чиновников Кременчуга за июнь:

  • 119583 грн. (без учета налогов) получила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Усанова
  • 104625 грн. заработал заместитель городского головы по вопросам строительства Дмитрий Кравченко
  • 75882 грн. насчитали мэру города Виталию Малецкому

Еще СМИ писали, что председатель Радивиловской городской территориальной громады Николай Карапетян за первое полугодие 2022 года заработал 426 714 грн. Зарплата чиновника в феврале составила более 120 тыс. грн.

При этом зарплата премьер-министра и зарплаты представителей Кабинета министров, информацию о которых обнародует правительство, в июне 2022 года были выплачены без надбавок за интенсивность и премий в пределах оклада.

Зарплаты в Кабмине:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — 61 688 грн. после налогообложения
  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 22 326 грн.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук — 61 397 грн.
  • Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 61 397 грн.

Ранее Фокус выяснил, какова во время полномасштабной войны ситуация и зарплаты в экспортоориентированном украинском IT-секторе.