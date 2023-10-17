Кабмин расширил основания для увольнения с госслужбы: кому грозит сокращение

Работодатели теперь смогут увольнять сотрудника, если выяснили, что он не может занимать свою должность и выполнять возложенные на него обязательства по состоянию здоровья.

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Уволить с работы могут по многим причинам. Так, например, в Украине теперь разрешено увольнять государственных служащих по состоянию здоровья, но если у них есть право на досрочный выход на пенсию. Об этом сказано в постановлении Кабинета министров №1085.

Отмечается, что Кабмин решил дополнить порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту.

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Оклад, надбавки, премии: сколько получают госслужащие в Украине

Теперь чиновника смогут уволить, если у него есть "медицинское заключение о невозможности выполнения государственным служащим служебных обязанностей по состоянию здоровья".

Как изменится зарплата госслужащих в 2024 году

В следующем году в Украине заработает новая модель оплаты труда государственных служащих. Она предусматривает усиление значения должностного оклада и снижение премий, пишет Фокус в своей статье "Зарплаты как в бизнесе. Что изменится в оплате труда госслужащих с 1 января".

Как рассказал адвокат судебной практики АО AVER LEX Иван Осколков, на зарплату государственного служащего влияет много факторов. Сама зарплата состоит из:

должностного оклада;

надбавки за выслугу лет;

надбавки за ранг государственного служащего;

премии (в случае установления).

Но проект закона №8222 о внесении изменений в ЗУ "О государственной службе" предлагает поднять престиж госслужбы, приравняв зарплату в госсекторе как в бизнес-среде. Так, предполагается, что уже через пять лет госслужащие будут получать 70 — 90% размера на аналогичных должностях в частном секторе.

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Бюджетникам в Украине урезают зарплаты: почему государство экономит на госслужащих

Напомним, в апреле 2023 года в Кабмине решили повысить зарплату госслужащим, которые работают в регионах где продолжаются активные или возможные боевые действия. Так, для работников государственных органов на территориях активных боевых действий для определения должностного оклада будут учитывать коэффициент 2, а на территориях возможных боевых действий – коэффициент 1,5.

Также 25 августа Фокус писал, что правительство согласилось повысить зарплаты работникам учреждений, заведений и организаций, которые получают финансирование из государственного бюджета.