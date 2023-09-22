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Экономика

Декларации открыли, но не все: в Раде объяснили, чьи данные останутся закрытыми

Декларации, е-декларации
Фото: Верховная Рада | В Украине возобновили обязанность чиновников подавать электронные декларации

Верховная Рада Украины таки вернула норму об открытии электронных деклараций чиновников для широкой общественности. Но для украинцев все равно оставили некоторые ограничения.

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В Украине некоторые декларации уже появились в открытом доступе, но часть е-деклараций все равно останется закрытой для общества. Причина, как заявил в ходе брифинга 21 сентября представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский — война.

По его словам, парламент поддержал предложение главы государства, чтобы все декларации высокопоставленных должностных лиц, народных депутатов, руководителей центрального органа исполнительной власти, были в открытом доступе. Но, соглашаясь с инициативой Владимира Зеленского, парламент учел военное время.

Поэтому декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью их жизни и здоровья, в открытом доступе не появятся. Но у всех государственных чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.

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Кроме этого, будут введены определенные ограничения в отношении граждан, которые остались на территориях, оккупированных врагом.

"Представители органов государственной власти, местного самоуправления — на них также не будут распространяться требование открытия круглосуточного доступа к этим декларациям. Поскольку это также связано с их безопасностью", — рассказал Вениславский.

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Напомним, 5 сентября народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект № 9534 о е-декларировании для чиновников. Правда, депутаты не поддержали поправку о декларировании руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных. Также они не согласились на то, чтобы реестр деклараций снова заработал публично.

Это очень не понравилось обществу — на сайте президента появилась петиция о наложении вето на документ. За два дня она набрала почти 90 тысяч голосов. Как итог — президент Украины Владимир Зеленский наложил на законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования.

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К слову, в НАПК сообщали, что требование восстановить е-декларирование было в перечне требований Меморандума МФВ, с которыми согласилась украинская власть. При этом в Меморандуме указано, что электронное декларирование и полномочия НАПК относительно проверок нужно было восстановить до конца июля 2023 года.

Больше о ситуации с е-декларированием в Украине читайте в статье Фокуса "Непозволительная роскошь: почему депутатам страшно показать состояние во время войны".