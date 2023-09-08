Компромиссная схема: как депутаты пытаются избежать открытия деклараций

Открыть как можно быстрее декларации чиновников, в частности народных депутатов и судей, требуют международные партнеры Украины.

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ВР приняла соответствующий закон о е-декларировании, но при этом позволила обнародовать информацию о состоянии только за год. Это вызвало замечания со стороны ЕС и США. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Непозволительная роскошь: почему депутатам страшно показать состояние во время войны" рассказал политолог Алексей Кошель.

"Принятие этого закона ожидали европейцы — он является одним из важных документов в вопросах начала переговоров о членстве Украины в ЕС, — говорит он. — Но депутаты не прислушались к позиции послов "Большой семерки", а пытались построить определенную компромиссную схему для себя.

Компромиссная схема — это не голосование за упомянутую поправку председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, депутата фракции "Слуга народа" Анастасии Радиной. Она предложила открыть декларации как можно быстрее. Но поправку Радиной поддержали лишь 199 народных избранников из 226-ти.

Уже после голосования Арахамия в Телеграме написал пост с призывом к коллегам добровольно позволять обнародовать свои декларации, а также сам пообещал это сделать. "Мы с руководством парламента будет первыми такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта", — отметил он.

"Могу предположить, что позже государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находился с визитом в Киеве, мог найти волшебные слова и для украинского президента и для политической верхушки, — говорит Кошель, — Вероятность ветирования законопроекта президентом достаточно высока, особенно во время визита госсекретаря мы видим, что несколько изменилась тональность заявлений представителей власти относительно этого закона. Начали говорить, что это сложное решение. А когда говорят, что решение сложное, надо искать компромисс — это означает, что власть очевидно вынуждена будет сделать именно такой шаг".

Напомним, 5 сентября народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект № 9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения". После этого на сайте президента была зарегистрирована петиция с призывом наложить вето на принятый закон. За первые четыре часа она набрала необходимые 25 тысяч голосов, за сутки этот показатель утроился.

НАПК также ранее требовало убрать две правки в закон о декларировании.

Больше читайте в материале Фокуса "Непозволительная роскошь: почему депутатам страшно показать состояние во время войны".