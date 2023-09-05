"Есть опасные нормы": НАПК требует убрать две правки в закон о декларировании

Глава НАПК Новиков считает, что 25 правка нардепа Григория Мамки и изменения в 59-й статье нарушают логику законодательной работы.

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Законопроект о восстановлении декларирования чиновников содержит две опасные нормы. Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью "Радио Свобода".

"Вместе с тем в этом законопроекте есть две опасные нормы", — сказал Александр Новиков.

Он отметил, что правка 25 народного депутата Григория Мамки считает, что лица, которые не указали в декларации имущество в размере до 1,3 миллиона гривен и были привлечены к административной ответственности, не совершили административных правонарушений. По его словам, это нонсенс, поскольку норма этой правки предусматривает, что после оплаты штрафа эти лица считаются не привлеченными к ответственности.

"Это просто нарушение логики даже законодательной работы!" — заявил он.

Второй опасной нормой Новиков считает внесение изменений в 59-ю статью. Она регулирует порядок ведения лиц, совершивших коррупционные и связанные с ней правонарушения. По его словам, эта норма скроет данные о 40 тысячах лиц, совершивших эти правонарушения. В частности, речь идет о 10 тысячах человек, которых осудили за уголовные коррупционные преступления.

"Национальное агентство будет требовать вето президента по двум соответствующим пунктам. Мы надеемся, что президент, как и граждане Украины, поддержит стремление граждан Украины иметь доступ к тем лицам, которые совершили уголовные коррупционные преступления", — добавил Александр Новиков.

Кроме этого, Рада отклонила правку Максима Бужанского и Максима Павлюка. По мнению Новикова, это будет, ведь правка позволяла не декларировать без какой-либо ответственности имущество, стоимостью использования более 1,3 миллиона гривен.

"Это значит, что можно фактически использовать имение, условно, в Майами, в Сан-Франциско или на южном побережье Франции хоть весь год и не декларировать такое имущество. То есть эта правка фактически уничтожала систему декларирования как таковую", — добавил он.

Напомним, 5 сентября в Украине возобновили декларирование, за это решение проголосовали 329 нардепов. Первый заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что чиновники могут обратиться в НАПК и открыть свои декларации раньше.