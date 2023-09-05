"Є небезпечні норми": НАЗК вимагає прибрати дві правки до закону про декларування

Голова НАЗК Новіков вважає, що 25 правка нардепа Григорія Мамки та зміни до 59-ї статті порушують логіку законодавчої роботи.

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Законопроєкт про відновлення декларування чиновників містить дві небезпечні норми. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Разом з тим у цьому законопроєкті є дві небезпечні норми", — сказав Олександр Новіков.

Він зазначив, що правка 25 народного депутата Григорія Мамки вважає, що особи, які не вказали в декларації майно у розмірі до 1,3 мільйона гривень та були притягнуті до адміністративної відповідальності, не вчинили адміністративних правопорушень. З його слів, це нонсенс, оскільки норма цієї правки передбачає, що після оплати штрафу ці особи вважаються такими, що не притягнуті до відповідальності.

"Це просто порушення логіки навіть законодавчої роботи!" — заявив він.

Другою небезпечною нормою Новіков вважає внесення змін до 59-ї статті. Вона врегульовує порядок ведення осіб, які вчинили корупційні й пов’язані з нею правопорушення. З його слів, ця норма приховає дані про 40 тисяч осіб, які вчинили ці правопорушення. Зокрема, мова йде про 10 тисяч осіб, яких засудили за кримінальні корупційні злочини.

"Національне агентство вимагатиме вето президента щодо двох відповідних пунктів. Ми сподіваємося, що президент, як і громадяни України, підтримає прагнення громадян України мати доступ до тих осіб, які вчинили кримінальні корупційні злочини", — додав Олександр Новіков.

Крім цього, Рада відхилила правку Максима Бужанського і Максима Павлюка. На думку Новікова, це буде, адже правка дозволяла не декларувати без будь-якої відповідальності майно, вартістю використання понад 1,3 мільйона гривень.

"Це значить, що можна фактично використовувати маєток, умовно, в Маямі, у Сан-Франциско або на південному узбережжі Франції хоч увесь рік і не декларувати таке майно. Тобто ця правка фактично знищувала систему декларування як таку", — додав він.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні відновили декларування, за це рішення проголосували 329 нардепів. Перший заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що чиновники можуть звернутися до НАЗК та відкрити свої декларації раніше.