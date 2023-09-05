Кабмин готовит список: чиновники смогут открыть декларации добровольно раньше времени, — нардеп

Ярослав Юрчишин заявил, что доступ к реестру деклараций пока будет закрыт. Его откроют только через год. Голосования за немедленное раскрытие деклараций провалилось.

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Украинские чиновники смогут обратиться в НАПК, чтобы открыть свои декларации раньше, чем через год, как то предусматривает закон. Кроме того, правительством будут сформированы списки госслужащих, которым рекомендуют открыть декларации. Об этом заявил 5 сентября первый заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин у себя в Facebook.

Он заявил, что Рада приняла законопроект, которым возобновляется декларирование для чиновников. Так, до 31 января 2024 года они должны подать декларации, не представленные за предыдущие годы. Электронные декларации откроют только через год. Поправку о немедленном раскрытии деклараций поддержали только 199 народных депутатов.

По его словам, доступ к реестру деклараций пока будет закрыт на один год со дня вступления в силу настоящего Закона или до дня прекращения военного положения.

"В то же время, субъект декларирования может обратиться в НАПК, чтобы доступ к его декларации был открыт. Также Кабмин разработает список, кому рекомендовано открыть декларацию", — отметил Юрчишин.

Он также заявил, что военные будут декларироваться только после окончания войны. Они должны подать декларации не позднее 90 дней после отмены военного положения или увольнения со службы. Однако это правило не распространяется на тех, кто служит в тылу.

"Также не позднее 90 дней после военного положения или прекращения соответствующих обстоятельств, имеют право подать отчеты чиновники, находящиеся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, пленные и раненые", — отметил Юрчишин.

Кроме того, депутат заявил, что госслужащие должны вносить в декларацию только те объекты, которые были во владении или пользовании чиновника (или члена его семьи) по состоянию на последний день отчетного периода (и не менее 30 дней до этого) или по крайней мере в течение половины времени отчетного периода.

Напомним, что 5 сентября в Украине возобновили е-декларирование. Электронное декларирование в Украине таки восстановили, но широкая общественность все равно не сможет проверить всю информации, касающейся чиновников. В целом за возобновление е-деклараций проголосовали 329 депутатов.