Компромісна схема: як депутати намагаються уникнути відкриття декларацій

Відкрити якнайшвидше декларації чиновників, зокрема народних депутатів та суддів, вимагають міжнародні партнери України.

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ВР ухвалила відповідний закон про е-декларування, але при цьому дозволила оприлюднити інформацію про статки лише за рік. Це викликало зауваження з боку ЄС та США. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Недозволена розкіш: чому депутатам страшно показати статки під час війни" розповів політолог Олексій Кошель.

"Ухвалення цього закону очікували європейці — він є одним з важливих документів у питаннях початку переговорів щодо членства України в ЄС, — говорить він. — Але депутати не прислухались до позиції послів "Великої сімки", а намагались побудувати певну компромісну схему для себе.

Компромісна схема — це не голосування за згадану поправку голови комітету ВР з питань антикорупційної політики, депутатки фракції "Слуга народу" Анастасії Радіної. Вона запропонувала відкрити декларації якнайшвидше. Але поправку Радіної підтримали лише 199 народних обранців з 226-ти.

Вже після голосування Арахамія у Телеграмі написав пост з закликом до колег добровільно дозволяти оприлюднювати свої декларації, а також сам пообіцяв це зробити. "Ми з керівництвом парламенту буде першими такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними. Це політична відповідальність кожного декларанта", — зазначив він.

"Можу припустити, що пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебував з візитом у Києві, міг знайти чарівні слова і для українського президента і для політичної верхівки, — говорить Кошель. — Ймовірність ветування законопроєкту президентом достатньо висока, а надто під час візиту держсекретаря ми бачимо, що дещо змінилась тональність заяв представників влади щодо цього закону. Почали говорити, що це складне рішення. А коли говорять, що рішення складне, треба шукати компроміс — це означає, що влада очевидно змушена буде зробити саме такий крок".

Нагадаємо, 5 вересня народні депутати у другому читанні проголосували за законопроєкт № 9534 "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану". Після цього на сайті президента було зареєстровано петицію з закликом накласти вето на ухвалений закон. За перші чотири години вона набрала необхідні 25 тисяч голосів, за добу цей показник потроївся.

НАЗК також раніше вимагало прибрати дві правки до закону про декларування.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Недозволена розкіш: чому депутатам страшно показати статки під час війни".