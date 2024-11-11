Чиновниця Львівської МСЕК не задекларувала авто на 6 млн гривень: справою зайнялось ДБР

ДБР повідомило про підозру високопосадовці Львівської обласної МСЕК, яка приховала від декларування мільйонні статки.

Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК викрили на декларуванні недостовірної інформації. Жінка не зазначила у декларації наявність двох дорогих іномарок та об'єктів нерухомості. Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Фото: ДБР

Співробітники ДБР затримали співробітницю Львівської обласної МСЕК Фото: ДБР

За даними слідства, у декларації за 2023 рік чиновниця не зазначила відомості про наявність у неї та чоловіка об'єктів нерухомості та транспортних засобів у праві користування.

Вона не задекларувала місце на паркінгу під її будинком, яке вона нібито "орендує", а також два автомобілі преміум-класу — Mercedes-Benz GLE 300D Coupe і BMW X5, які оформлені на її родичів. Вартість майна перевищує 5,9 млн гривень.

Їй повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.

"У межах розслідування перевіряється причетність підозрюваної до ухвалення безпідставних рішень щодо присвоєння груп інвалідності", — зазначили у генпрокуратурі.

Нагадаємо, раніше на незаконному збагаченні викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Суд заарештував її з можливістю внести заставу в 500 млн гривень. Її справу передали до Національного антикорупційного бюро.