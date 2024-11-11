Чиновница Львовской МСЭК не задекларировала авто на 6 млн гривен: делом занялось ГБР

ГБР сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной МСЭК, которая скрыла от декларирования миллионные состояния.

Заместитель главного врача Львовской областной МСЭК уличили в декларировании недостоверной информации. Женщина не указала в декларации наличие двух дорогих иномарок и объектов недвижимости. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

Работники ГБР сообщили о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали сотрудницу Львовской областной МСЭК Фото: ГБР

По данным следствия, в декларации за 2023 год чиновница не указала сведения о наличии у нее и мужа объектов недвижимости и транспортных средств в праве пользования.

Она не задекларировала место на паркинге под ее домом, которое она якобы "арендует", а также два автомобиля премиум-класса — Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5, которые оформлены на ее родственников. Стоимость имущества превышает 5,9 млн гривен.

Ей сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности.

"В рамках расследования проверяется причастность подозреваемой к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности", — отметили в генпрокуратуре.

Напомним, ранее на незаконном обогащении разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу. Суд арестовал ее с возможностью внести залог в 500 млн гривен. Ее дело передали в Национальное антикоррупционное бюро.