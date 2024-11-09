"Чоловік знає": затримана голова МСЕК Крупа пояснила, звідки в її квартирі було стільки грошей

Адвокат Татьяны Крупы заявил, что у правоохранителей нет доказательств того, что изъятые средства принадлежат именно его подзащитной.

Подозреваемая в незаконном обогащении председатель медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Хмельницкой области Татьяна Крупа заявила, что ее муж точно знает происхождение всех средств, которые правоохранители нашли у нее дома. Об этом пишет "Главком".

В суде руководительница МСЭК отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что не все изъятые из ее квартиры средства принадлежат ее семье. Она уточнила, что ее личными средствами являются те, что указаны в ее декларации.

Остальные средства, по ее словам, принадлежат другим лицам. Кому именно, на этот вопрос может ответить ее муж Владимир Крупа. В прошлом он возглавлял Областное управление Госаудитслужбы.

Муж подозреваемой председателя МСЭК в замечаниях к составленному протоколу отметил, что изъятые средства находились в его распоряжении — он получил их как инвестиции в совместные бизнес-проекты.

Адвокат Татьяны Крупы заявил, что у правоохранителей нет доказательств того, что изъятые средства принадлежат именно его подзащитной. Также он сказал, что следствие не приобщило документы, которые бы четко указывали на источник происхождения этих средств и то, что они имеют связь с якобы незаконной деятельностью подозреваемой.

Также по словам адвоката, деньги нашли в тех комнатах, которыми его клиентка не пользовалась.

По материалам дела, 3 октября 2024 года правоохранители изъяли:

в гостиной квартиры Татьяны Крупы $106,1 тыс., 6,7 тыс. евро и 67,5 тыс. грн;

в спальне мужа подозреваемой Владимира Крупы — $253,1 тыс., 70 тыс. евро и 143 тыс. грн;

в еще одной спальне — $2,5 млн, 37,8 тыс. евро и 702 тыс. грн;

в гардеробной, где размещался сейф, — $315,9 тыс. и 25,4 тыс. евро.

Отмечается, что правоохранители пришли с обысками в квартиру Татьяны Крупы, подозревая, что ее семья завладела средствами ГП "Гарантированный покупатель" путем реализации электроэнергии, изготовленной солнечными электростанциями, размещенными на фиктивных отдельных домохозяйствах.

"И уже во время проведенных первых обысков 3-4 октября 2024 года следователям Государственного бюро расследований стало известно о вероятном незаконном обогащении Татьяны Крупы, депутата Хмельницкого областного совета VIII созыва. У органа досудебного расследования есть достаточные основания полагать, что эти средства могли быть получены противоправным путем и в результате приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", — сказано в материалах дела.

Напомним, что 16 октября стало известно, главный врач областной медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, массово оформляла свидетельства об инвалидности для прокуроров области.

7 октября Татьяну Крупу отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК подозревают в незаконном обогащении.