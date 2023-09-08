Непозволительная роскошь: почему депутатам страшно показать доходы во время войны

Во время войны большинство государственных реестров закрыты. В частности, и электронных деклараций. Это позволяет чиновникам, депутатам и судьям скрывать свое состояние, приобретенное за последние три года. Ситуацию мог бы изменить закон о восстановлении декларирования для чиновников. Однако народные избранники провалили голосование за ключевую поправку. Фокус разбирался, какие последствия будет иметь решение депутатов.

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"Этим голосованием депутаты спрятали от нас свое состояние. Другими словами, выглядит это так: "не ваше дело, где я взял/взяла мои деньги". Или это плохо? По моему мнению, это плевок нам, избирателям, в лицо. Плохо ли, когда плюют в лицо? Ну, на любителя, мне вот, не нравится. Виноваты ли депутаты, которые не дали голосов? Несомненно, виноваты те, кто не поддержал соответствующую норму. Но, частичка ответственности на этом провале и на мне. Ведь это же мой парламент. К чему я это пишу, чтобы напомнить всем избирателям, что голосование в парламенте — это ответственность избирателя", — написал в Фейсбуке Александр Ябчанка.

Ябчанка — в прошлом спикер Министерства здравоохранения, преподаватель магистерской программы Школы публичного управления Украинского Католического университета, с началом полномасштабного вторжения присоединился к подразделению "Гонор", входящему в состав Сил специальных операций.

Он зарегистрировал на сайте президента петицию с призывом наложить вето на принятый закон о восстановлении е-декларирования и вернуть его в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников. За первые четыре часа она набрала необходимые 25 тысяч голосов, за сутки этот показатель утроился.

По состоянию на вечер пятницы петицию подписали уже 83 854 человека.

Требование для начала переговоров с ЕС

5 сентября народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект № 9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения".

Казалось бы, после двух лет необязательности е-декларирования для чиновников, это победа. Если бы не два "но". Среди трех сотен поправок к документу парламентарии отклонили две ключевые.

Во-первых, депутаты не поддержали поправку о декларировании руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных.

А во-вторых, не согласились на возобновление публичной работы реестра деклараций, отсрочив его на год. Хотя и отметили: каждый, кто хочет, может подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявление о персональном открытии декларации.

Депутаты не поддержали поправку о декларировании руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных Фото: пресс-служба Верховноi Ради

"За" такой вариант документа проголосовали 329 нардепов. Среди них представители разных фракций и групп. Не голосовали те, кто были фигурантами антикоррупционных расследований: Вадим Столар, Дмитрий Исаенко, Александр Юрченко, Михаил Волынец, Юрий Камельчук и другие.

Александр Ябчанка убежден: нардепам удобно лишать граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. "Таким шагом народные депутаты пошли и против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента", — отмечает он.

Что касается послов "Большой семерки", накануне они, действительно, сделали отдельное заявление, в котором подчеркивали необходимость принятия этого законопроекта. Кроме того, о законе они говорили на встрече с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Послы "Большой семерки" обращали внимание украинской власти на необходимости принятия законопроекта о восстановлении декларирования для чиновников Фото: Офис президента

"Принятие этого закона ожидали европейцы — он является одним из важных документов в вопросах начала переговоров о членстве Украины в ЕС, — говорит Фокусу политолог Алексей Кошель. — Но депутаты не прислушались к позиции послов "Большой семерки", а пытались построить определенную компромиссную схему для себя".

Добровольно, но не обязательно

Компромиссная схема — это не голосование за упомянутую поправку председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, депутата фракции "Слуга народа" Анастасии Радиной. Она предложила открыть декларации как можно быстрее. Ее поддержали и представители гражданского общества и отдельные народные депутаты, отметив, что война не отменяет коррупцию, поэтому бороться нужно на двух фронтах. В частности, украинцы имеют право знать, как изменилось состояние чиновников за последние несколько лет — условно увидеть, не наживался ли кто-то вдруг на войне.

Но пока Украина об этом не узнает. 5 сентября поправку Радиной поддержали лишь 199 народных избранников. То есть не хватило 27 голосов. Их могли дать, например, 37 нардепов "Слуги народа", в том числе и глава фракции Давид Арахамия. Вместо этого они просто вытащили карточки для голосования и якобы "отсутствовали". Или 55 других представителей пропрезидентской фракции, которые просто "не голосовали", хотя некоторые из них присутствовали в зале.

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Что касается депутатов других фракций, то большинство "Европейской Солидарности" и "Голоса" поддержали правку, в "Батькивщине" только пятеро нажали зеленую кнопку, внефракционные и группа "Доверие" дали по семь голосов, а "За будущее" — восемь.

Уже после голосования Арахамия в Телеграме написал пост с призывом к коллегам добровольно позволять обнародовать свои декларации, а также сам пообещал это сделать. "Мы с руководством парламента будет первыми присылать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта", — отметил он.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал обратиться к НАПК с просьбой сделать декларации народных депутатов публичными Фото: Voice of America

Сейчас речь идет о том, что принятый закон имеет выборочное действие, и обнародование деклараций зависит от доброй воли депутатов и других чиновников, которые не просто получают средства из государственного бюджета, но и являются их распорядителями.

"Мы все понимаем риски. Немедленное открытие деклараций может привести к волне серьезных скандалов, — говорит Алексей Кошель. — Но по сравнению с этим скандалы, которые были летом с покупкой дорогой недвижимости и отдыхом депутатов на Мальдивах, будут казаться малыми. Дорогие покупки депутатов могут вызвать волну публикаций о рейтингах автомобилей и недвижимости во время войны. И все это на фоне того, что граждане часто собирают по 100 гривен на беспилотники. Волна общественного возмущения просто может накрыть определенные политические силы. Поэтому депутаты руководствовались исключительно инстинктами самосохранения, когда воздерживались от голосования".

Все в руках президента

"Наиболее эффективный и простой вариант здесь и сейчас заблокировать законопроект — обращение к президенту с требованием ветировать закон и внести предложение о немедленном открытии деклараций. В случае принятия которого 226 голосами закон будет считаться принятым с этим предложением президента. То есть, все что там отметили хорошего останется и еще будет правка от президента об открытии деклараций прямо сейчас", — объясняет народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

Политолог Алексей Кошель предполагает, что на решение президента и нардепов могут повлиять советы международных партнеров.

"Могу предположить, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, который находился с визитом в Киеве, мог найти волшебные слова и для украинского президента, и для политической верхушки, — говорит он. — Вероятность такого ветирования достаточно высока, особенно во время визита госсекретаря мы видим, что несколько изменилась тональность заявлений представителей власти относительно этого закона. Начали говорить, что это сложное решение. А когда говорят, что решение сложное, надо искать компромисс — это означает, что власть очевидно вынуждена будет сделать именно такой шаг. Также важна позиция общественности. Принятие этого закона получило широкий резонанс в медиа и социальных сетях — петиция достаточно быстро набрала голоса. А власть чрезвычайно чувствительна к мнению общественности. Поэтому я думаю, что шансы на его ветирование могут быть достаточно большими".

Тем временем Зеленский еще не решил, ветировать ли закон о е-декларировании. "Я попросил вице-премьера Ольгу Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

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