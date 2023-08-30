Выйди, предатель. Почему идея Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене может не сработать

В течение недели президент Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду законопроект, который приравняет коррупционные преступления к государственной измене. На сегодня уровень коррупции в Украине больше всего беспокоит общество и западных партнеров. Фокус разбирался, в чем могут возникнуть трудности с реализацией инициативы президента и как она отразится на антикоррупционной инфраструктуре страны.

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За полтора года после полномасштабного вторжения России в Украине разразилось несколько громких коррупционных скандалов как во властных кабинетах, так и в украинской армии. Большинство из нарушителей пока не понесли ответственность — лишь единицы оказались за решеткой, некоторые — за пределами Украины, а некоторые — на своих должностях.

Сейчас в СИЗО и под стражей находятся несколько человек, подозреваемых в топ-коррупции. Среди них заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский, которого в начале 2023 года задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы при получении 400 тысяч долларов "вознаграждения". Как утверждалось, за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Также в Лукьяновском СИЗО решения своей судьбы ждет Председатель Верховного Суда Всеволод Князев. В мае 2023 года САП сообщила о подозрении ему и его сообщнику — адвокату, которые были разоблачены на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

Не решенными остаются вопросы относительно законности действий народных депутатов, преимущественно, от монобольшинства в парламенте. Речь о Павле Халимоне, оформившем роскошное имение на Печерских холмах в Киеве на другого человека, Анатолии Гунько, пообещавшем за вознаграждение обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины, Юрии Аристова, отдохнувшего на Мальдивах в дорогом 5-звездочном отеле, Андрее Холодове, выехавшем на Кипрвместе с семьей и развивающим семейный бизнес в Европе.

Главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении неправомерной выгоды на 2,7 млн долларов США через сообщников Фото: Скриншот

А также истории с закупками в Министерстве обороны. В январе 2023 года обвинения в коррупции прозвучали в адрес сотрудников министерства обороны Украины. Журналист Юрий Николов в издании ZN.ua опубликовал расследование о том, что ведомство закупает оптом продукты для военнослужащих по значительно завышенным ценам, чем они продаются в розницу в супермаркетах Киева. В частности, для армии покупались яйца по 17 гривен за штуку. В августе история повторилась: журналисты выяснили, что цена курток, закупленных Министерством обороны в 2022 году, якобы выросла втрое во время доставки. "По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом преобразовании набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку", — отметили журналисты. Они же утверждают, совладельцем турецкой фирмы, которая продавала куртки, был племянник нардепа от "Слуги народа". В свою очередь министр обороны Алексей Резников настаивает: представленная информация не соответствует действительности.

Коррупция — угроза №2

С одной стороны, война отодвинула на второй план необходимость борьбы с коррупцией, с другой — в обществе остается высокий запрос на борьбу с ней. Свежие социологические опросы свидетельствуют, украинцы считают коррупцию угрозой №2 после войны. Она мешает развитию страны и ее обороноспособности. При этом 77,6% украинцев думают, что именно президент ответственен за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Коррупция беспокоит и международных партнеров, которые, собственно, и помогают финансово Украине. В то время как министр финансов Сергей Марченко говорит, что международные партнеры "готовы принять, что у нас может быть коррупция", нардеп, руководитель ВСК для контроля использования вооружения Александра Устинова не исключает, что рано или поздно коррупционные скандалы могут повлиять на решение международных партнеров о предоставлении военной и финансовой помощи, они замечают, что Украина ищет быстрые и громкие решения для борьбы с коррупцией, вместо того, чтобы развивать независимые государственные институты.

НАБУ занимается расследованием коррупционных преступлений, согласно обязанностей возложенных законом Фото: Facebook

Именно простым решением эксперты называют заявление Владимира Зеленского о возможном уравнение коррупции к государственной измене. "Поддержит ли это законодатель — я не знаю. Но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество", — сказал Зеленский в упомянутом интервью.

Иными словами Зеленский предлагает предоставить право расследовать масштабные коррупционные дела СБУ, устранив частично НАБУ. Сначала говорили, что только те, где государству убытки составляют более 24 млн грн (а это 80% всех дел, которые расследует НАБУ), впоследствии источники уточнили: дела будут распределять или СБУ, или НАБУ по решению генпрокурора.

Почему юристы называют эту идею плохой

Антикоррупционные организации сразу заявили: идея плохая, больше похожа на ту, что позволит избежать ответственности.

Во-первых, юристы обосновывают свое утверждение разной природой двух преступлений.

Так, коррупция в понимании Уголовного кодекса — это правонарушение, связанное с получением неправомерной выгоды лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. За него, в зависимости от степени вины, предусмотрен срок заключения до 10 лет, с конфискацией имущества или без него, с возможностью внесения залога в качестве альтернативы содержания под стражей в качестве меры пресечения. Например, у упомянутого ранее судьи Князева есть возможность выйти под залог в размере 75 миллионов гривен.

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Государственная измена — умышленные действия, связанные с подрывом политической, экономической, информационной безопасности государства, совершенные в сотрудничестве с его внешним врагом. Наказание — самое суровое: до 15 лет с конфискацией имущества. Расследования длятся долго и накладывают существенные ограничения прав граждан даже в случае только объявления подозрения: подозреваемый все время находится под стражей.

Расследованием первого преступления по законодательству занимается НАБУ, второго — органы Службы безопасности Украины.

Во-вторых, обращают внимание, количество случаев нарушений уменьшаются различными путями. В случае госизмены — именно строгостью наказания, в случае коррупции — только усилением ответственности не обойтись

И приводят пример Китая. Всем известно, что в этой стране одно из самых строгих антикоррупционных законодательств. Наказание за взятки — тюремное заключение или смертная казнь. За последние несколько лет лишились жизни более десяти тысяч китайских чиновников. Но это не уменьшает реальный уровень коррупции в стране.

В Transparency International Ukraine, организации, которая занимается мониторингом случаев, связанных с коррупцией, отмечают: коррупция — это проблема не только Украины, но и мира, а системные глобальные проблемы требуют таких же системных решений. И одно из них — обеспечение принципа неотвратимости наказания за коррупционные преступления. А также воспитание. То есть нужен комплекс мер: от демонополизации экономики и создания конкурентной бизнес-среды, и до отказа на бытовом уровне от мелких взяток.

Необходимый политический шаг в борьбе с коррупцией

"СБУ — абсолютно под контролем Офиса президента, — говорит Фокусу исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик, — Возможно, эта идея была предложена с учетом того, что СБУ сейчас имеет поддержку в обществе, поскольку разоблачает коллаборационистов и предателей, поэтому может заниматься и расследованием коррупционных преступлений. Но 23 года до создания НАБУ и САП именно СБУ занималось коррупционными преступлениями, но сказать, что борьба была успешной — трудно".

Политический аналитик Александр Кочетков в своем посте в соцсетях вспоминает, что аргументами для расследования экономических преступлений, в частности, и коррупции во времена Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича было то, что "СБУ имеет наиболее квалифицированный аппарат и лучшие технические возможности, чтобы раскрыть все коррупционные сделки".

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Поэтому главное — сможет ли СБУ, которая находится в зоне влияния президента (ее главу назначает на должность и увольняет парламент по представлению главы государства), гарантировать аполитичность в рассмотрении, избегать влияния с Банковой. И сможет ли генеральный прокурор, которого прямо назначает президент и ВР без конкурса во время войны, справедливо распределить дела.

"Ранее уже было выявлено две неприятные вещи, — продолжает Кочетков, — Первая — главу СБУ фактически назначает президент Украины, то координацией антикоррупционной борьбы почему-то начинал заниматься Офис президента, а все подозреваемые в коррупции почему-то оказывались политическими оппонентами президента и главы его офиса. А также теми из окружения президента, в чьей лояльности возникли сомнения".

Ярким примером передачи расследования от НАБУ в СБУ является кейс Олега Татарова, дело в конце концов просто закрыли Фото: Getty Images

Эксперт отмечает, что борьбой с коррупцией должны заниматься те, кому это положено делать по закону. "Иначе почему бы не пригласить климатологов. Коррупция же портит инвестиционный климат в Украине, — иронизирует он. — И почему ВСУ остаются в стороне? Министр обороны за счет пари уже окончательно снял с ведомстве любые подозрения в коррупционных действиях, поэтому вооруженные силы надо тоже использовать для оцепления и разгрома коррупции".

За последние несколько лет, кстати, также была попытка передать дело о коррупции, которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро в СБУ. Речь идет о кейсе уже заместителя главы Офиса президента, который отвечает за правоохранительную систему, Олега Татарова. Он был фигурантом дела о хищении средств Нацгвардии через схемы строительной корпорации "Укрбуд". По состоянию на конец 2020 года НАБУ и САП заявили, что сообщили Татарову о подозрении. Однако почти сразу Офис генерального прокурора, который возглавляла Ирина Венедиктова, забрал производство из НАБУ и передал его в СБУ, которую в то время возглавлял близкий друг президента Зеленского Иван Баканов. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в апреле 2022 года, уголовное производство по этому эпизоду закрыли.

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Сейчас речь идет о том, что в Украине уже созданы антикоррупционные институты, которые показали успешный старт и эффективность своей работы. Эти органы являются независимыми от политических влияний, поэтому могут выполнять работу эффективно.

"САП и НАБУ были созданы, чтобы они наказывали коррупцию топ уровня, — напоминает Боровик, — А теперь мы говорим нашим партнерам, что все, во что вы вкладывались, много финансовых и интеллектуальных ресурсов, которые как раз поступали от наших западных партнеров, для создания антикоррупционной системе, зря — теперь коррупцией будет заниматься СБУ. Но надо видеть текст законопроекта, чтобы понять, что имел в виду президент".

Расследование и предупреждение преступлений против государства, в том числе и измены, является задачей Службы безопасности Украины Фото: ssu.gov.ua

В заявлении Центра противодействия коррупции также добавляют: передача коррупционных дел в СБУ на практике будет означать коллапс антикоррупционной системы.

Сейчас источники Фокуса говорят, что озвученная идея президента может претерпеть трансформации. Например, может быть лишь усилена ответственность за коррупционные преступления на время военного положения — до уровня государственной измены. То есть упомянутых 15 лет с конфискацией имущества. Возможно, попытаются и отменить вероятность внесения залога.

Но эксперты напоминают, поиск быстрых и простых решений в преодолении коррупции не работает. "На самом деле надо осознавать, что наказание за коррупцию работает, как превенция, но не работает на сто процентов. Гораздо труднее достигать подотчетности, для этого надо менять цели системы. И эта цель является долгосрочной, дешевле, чем просто борьба с последствиями", — объясняет исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик. По факту правоохранительная система борется с коррупцией там, где она уже произошла или вот-вот произойдет преступление. Но гораздо важнее закрывать лазейку, через которую условный подозреваемый совершил это действие, иначе преступление будет повторяться бесконечно.