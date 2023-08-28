Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Скандал с куртками для ВСУ: в Турции их можно приобрести по 38 долларов за штуку, — СМИ

закупки минобороны, куртки для всу, скандал с куртками для всу, скандальные закупки, Турция

Министерство обороны могло закупить в Турции куртки для ВСУ значительно дешевле, чем это было сделано, считают журналисты.

Related video

Минобороны Украины пытается подать историю с закупкой курток для ВСУ в Турции, как нечто близкое к рыночным реалиям, но журналисты выяснили, что даже в розницу подобные куртки в Турции стоят дешевле, чем их оптом закупила Украина. Об этом пишет издание "Наши деньги".

Журналисты проверили сайты объявлений в Турции и выяснили, что военные куртки здесь стоят в среднем от 38 до 68 долларов, а не по $86, как их закупило МО, и что обошлось бюджету Украины в $30 млн.

Вот куртка за 68 долларов в пересчете с турецких лир (курс — одна лира стоит 3,8 цента).

Fullscreen

Вот куртка за 67 долларов.

Fullscreen

За 55 долларов продается куртка и штаны.

Fullscreen

Есть подобная куртка за 39 долларов.

Fullscreen

Это все розничные цены в Турции.

Также журналисты "Наших грошей" обнаружили, что полученные от Турции куртки реализуют на OLX (сейчас уже продано) по цене 1000 гривен за куртку, или 27 долларов.

Fullscreen

По данным "Наших денег", из всей партии поставленных из Турции курток на 30 миллионов долларов, куртки на 9 миллионов весили меньше, чем 1,5 кг, что считается нормой для зимней куртки.

Напомним, что Минобороны закупило 4 900 "камуфляжных жакетов" стоимостью по 29 долларов каждый на общую сумму — 142 тысячи 100 долларов. Но по дороге между Турцией и Украиной стоимость этой партии курток выросла почти на 300 тысяч долларов — они уже с 29 долларов за штуку стали стоить по 86 долларов.

Ранее сообщалось, что Рада обратится в НАБУ из-за скандальной закупки курток.