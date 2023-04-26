От 5 до 7. Почему уголовная ответственность за критику власти вредна для государства

Народные депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" инициируют введение уголовной ответственности за критику властей в сети. В случае принятия соответствующего закона за фейковый профиль в соцсети можно будет получить до 7 лет лишения свободы. Фокус разбирался, зачем нужен такой документ и какие последствия для общества.

Related video

К семи годам лишения свободы за критику власти и политиков в соцсетях. Недавно с такой законодательной инициативой выступили пять народных депутатов от фракции "Слуга народа" во главе с мажоритарщиком из Черновицкой области Георгием Мазурашу. Они внесли в парламент законопроект №9223. В нем говорится о необходимости разыскивать и наказывать лиц, скрывающих информацию о себе, но активно критикующих представителей власти.

"Это нормально, когда избранный народом депутат должен читать тонны мусора и оскорблений о себе в интернете? Я считаю, что эту проблему давно нужно решить на законном уровне: пиши под настоящим именем, указывая адрес", — аргументирует свою позицию парламентарий Георгий Мазурашу.

Он просит украинские спецслужбы повлияли на администрацию соцсети, чтобы те не допускали к использованию соцсетями непроверенных пользователей.

Этот законопроект вызвал возмущение как представителей оппозиции, так и монобольшинства. Его назвали спамом и попыткой отвлечь законодателей и общественность от главного — войны.

"Одно дело, когда речь идет о статусе президента или государственных символах, тогда можно говорить об ограничениях. И то — президента критиковать не запрещено. Честно говоря, я не знаю, для кого подготовлен этот документ, но наказания за критику не может быть — такой подход не отвечает стандартам свободы слова, поэтому, думаю, кто-то решил просто проявить свой собственный шкурный интерес или решил, что это отвечает интересам власти, но он, видимо, не знал, что нельзя запрещать любую критику государственного служащего или публичной политической фигуры", — комментирует Фокусу политолог Владимир Фесенко и называет эту инициативу пиаром.

Фесенко, как и его коллега, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук, уверены: этот законопроект не имеет шансов быть поддержан даже на уровне комитета.

"Это — частная инициатива Мазурашу и его коллег, — добавляет Олещук. — Кто следит за деятельностью этого депутата, знает, что это не первый его проект, подвергающийся критике не только со стороны других политических сил и политиков, но и со стороны представителей власти. Где-то год назад Мазурашу вносил инициативу об изменении текста национального гимна, он хотел сделать его более оптимистичным, заменив некоторые строки... Бред полный! И тогда даже президент Владимир Зеленский лично был вынужден реагировать, сказал, что депутатам не стоит выставлять себя идиотами. Но очевидно, из этого момента некоторые из депутатов выводов не сделали и поэтому занимаются подобным самопиаром".

Народный депутат Мазураша известен своими странными законопроектами

Действительно, Мазурашу — депутат, который и до того вносил сложно коррелируемые с реальностью инициативы. Несмотря на то, что этот депутат является одним из самых активных в парламенте (за 2019-2022 годы подал больше всех законопроектов среди депутатов в Верховной Раде — он автор и соавтор более 450 законодательных инициатив), ни одна из его личных инициатив не была поддержана коллегами.

Что и не удивительно, потому что Мазурашу, например, предлагал защищать "традиционный институт семьи" и штрафовать за пропаганду гомосексуализма. А еще хотел бы разрешить военнообязанным украинцам, желающим уехать за границу, вносить на счет госбанка минимум 13 000 грн. В начале апреля этот нардеп начал собирать подписи коллег под законопроектом № 9178, который инициирует отмену базовой нормы закона о языке, гарантирующей каждому гражданину Украины предоставление услуг на украинском языке. Последнюю нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович прокомментировал так: "Сам факт появления в парламенте подобных законопроектов ненормальный, дискредитирует украинские власти и требует публичной оценки. Прежде всего — со стороны монобольшинства, раз уж она считает необходимым держать в своих лавах такого ценного кадра".

Попытки ограничить критику властей

Но появление этого документа, пусть и абсурдного, — повод подумать над вопросом критики власти и реакции на нее.

Об этом говорит политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Он намекает: с помощью таких "ценных кадров" можно попытаться протестовать самые безумные идеи — как на них будут реагировать коллеги и общество. В этом случае не только посмотреть, какой будет реакция на попытки ограничить проявления критики власти.

"Не думаю, что подобные документы могут появляться просто так. И не только для тестирования общественного мнения, — говорит эксперт. — На самом деле, существует технология, и она не нова, когда в парламент вносились долго находящиеся там проекты, которые не подаются на рассмотрение комитета и парламента, но в нужный момент их можно достать и проголосовать. Не будем забывать, Офис президента имеет полный контроль над народными депутатами. Так действовал Петр Порошенко, когда пытался принять закон о референдуме, когда уже шла война. Он тоже говорил о законопроекте о введении военного положения перед выборами".

С другой стороны, на Банковой обязаны оценивать опасности. Конкретно этот законопроект, если его попытаются продвинуть, превратится в мощное оружие в борьбе с властью. И так уже эксперты и критики, когда вспоминают о нем, говорят не о Мазурашу, а о "депутате от пропрезидентского большинства".

На Банковой не могут не знать, что происходит в провластной фракции Фото: Офис президента

"Те, кто готовят подобные записки, наверное, не политически мыслят, — отмечает Небоженко. — Они неплохие бизнесмены и артисты, но совсем не учитывают эти политические обстоятельства".

При этом эксперт отмечает, что не политически, по его мнению, иногда действует не только отдельный депутат, но и власть в целом: "Заметно, как еще до вторжения эта власть реагировала болезненно на критику. Я бы сказал, это было не совсем политически". За 30 лет в политическом консалтинге я видел многих политиков — у молодого или старого, большого или маленького была какая-то доля цинизма, большинство понимало, что их будут критиковать, и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко, и Арсений Яценюк, и Владимир Литвин. Быть при власти и не воспринимать критику невозможно. Это не политический подход, а бытовой. Нельзя применять санкции к тем, кто не так посмотрел на власть".

Эксперт говорит: сейчас один из способов защиты власти — контроль общественного мнения. И приводит пример ограничений при трансляции Единого марафона, где в эфир допускают только определенных политиков и аналитиков.

Критиковать власть — не запрещено, другое дело — военная сфера

Петр Олещук не соглашается: "Почитайте соцсети, посмотрите отдельные телеканалы и каналы на ютубе — власть критикуют и будут критиковать". Он ссылается на канал журналиста, главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова: "Достаточно зайти и понять, что критика не запрещена. А в случае с Бутусовым это даже не критика, а откровенная пропаганда. И он такой не один. Говорить, что у нас куда-то исчезла критика, или что ее стало меньше, или исчезла политическая борьба — неправда. И критикуют, и говорят, иногда даже работают на руку врага. Вспомним, например, скандал с закупками у Минобороны. Он не только не привел к какой-либо попытке его замолчать или противодействовать, а привел к конкретным, реальным шагам — созданию антикоррупционного общественного совета при Минобороны, который уже начал работать".

В действительности в Украине критику власти в Украине запретить невозможно. Как и ввести цензуру. Хотя цензура военного времени — привычная практика, к которой прибегают даже демократические государства. Ее даже вводят демократические государства. Но и ее в Украине нет. "Если какие-то ограничения и есть, то я бы не сказал, что они глобально что-то влияют и что кто-то не выражает то, что он хочет выражать", — добавляет Олещук.

Другое дело — военная сфера.

"Там не может быть анархии, — продолжает Владимир Фесенко. — Поэтому я поддерживал инициативу о том, чтобы усилить дисциплину в Вооруженных силах Украины. И чтобы было наказание за неисполнение приказов, дезертирство. В обществе критиковать можно, но критика должна быть ответственной, когда человек понимает последствия и чтобы это была не самоцель. Критиковать надо, но исходя из государственных и общественных интересов в условиях войны".

Скандал с закупками питания для ВСУ показал, что власть критиковать можно и нужно Фото: Слово і діло

Так что эксперты говорят о необходимости сохранения баланса. И это непросто, особенно когда речь идет о политике.

"Тонкие материи, — замечает политолог. — Каждый политик сам решает, как действовать. Но я принципиальный противник метода запретов. Точно нельзя законодательно запрещать критику законодателей или власть имущих, потому что они делают кучу ошибок. И в условиях войны тоже. Каждый, кто критикует, сначала должен подумать по принципу "не навреди" государству и его обороноспособности. Если ты не просто критикуешь, но и предлагаешь, как сделать лучшее, тогда это нормальная конструктивная критика. Это искусство политики и чувство ответственности".

Законопроект о "критике власти" — как начало предвыборной борьбы

Сейчас эксперты единодушны о том, что в течение года после полномасштабного вторжения в обществе существует поддержка власти — и ее уровень достаточно высок.

"Но бывают ситуации, когда, как в истории с закупками Министерства обороны, проблемы неизбежны — ошибочные действия должностных лиц или злоупотребления становятся известны, — отмечает Владимир Фесенко. — Они вызывают критику, и это нормально. Но важно удержать равновесие между сохранением единства и критикой власти. Критика должна быть реальной проблемы. Просто говорить, что Зеленский, Ермак или Резников плохие и их надо немедленно уволить — деструктивно. Когда возникла проблема с госзакупками в Министерстве обороны, нужно было разобраться, кто именно виноват и ответственен. Если начинаются распри самого высокого уровня, что нам нужен сейчас не Зеленский, а Порошенко. или дайте немедленно проведем выборы во время войны — это неконструктивно, и есть попытка возобновить политические конфликты во время войны".

Кстати, о предстоящих выборах вспоминают все эксперты.

"Вообще, такое ощущение, что сейчас все украинские политики проснулись от спячки и пытаются как-то готовиться к мнимым выборам. Видимо, упомянутый законопроект нужно рассматривать в этом контексте", — отмечает преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

После двух Майданов в Украине любая попытка ограничить общественные свободы выглядит самоубийственной Фото: УНИАН

Политики, действительно, сейчас более активны, чем прошлый год. Петр Порошенко появился на билбордах и позиционирует себя как волонтера. Юлия Тимошенко уехала в регионы, на встречи с избирателями, недавно была в Херсоне, стала активной в парламенте.

"Пытаются о себе напомнить, ведь рассчитывают на завершение войны в обозримой перспективе и думают, что сразу должны прийти к выборам, — добавляет политолог. — Кто бы что ни декларировал, но у нас никуда не делась ни политика, ни политическая борьба. Разумеется, что самая выгодная позиция для любого политика — это стартовать с критики власти. Всегда так было. Оппозиционная ниша имеет достаточно серьезные преимущества, она может воплощать и канализировать недовольство властью в желаемом для себя ключе".

Виктор Небоженко отмечает, что каждому политику, и нынешний президент — не исключение, уже сейчас нужно искать новые подходы к избирателям. Конечно, шансы Владимира Зеленского на второй срок значительно растут, если будет выиграна война и результаты удовлетворят население.

"Но перестраховаться необходимо. Поэтому лучше попытаться уменьшить роль критических выступлений во время избирательной кампании", — говорит он. Но сразу отмечает: такая практика характерна для украинской политики всех времен, и она позволяла остановить даже перспективных кандидатов.

"Можно предположить, что любой подобный законопроект, а в дальнейшем, возможно, будет и не такой радикальный, направленный на то, чтобы подавить украинское общественное мнение, сможет быть полезным во время предвыборной гонки. Например, человеку скажут: ты нарушил закон, но вместо трех лет тюрьмы его снимает ЦИК с избирательной кампании", — добавляет Небоженко.

Но подобные высказывания, как и законопроекты о "наказании для ботов", сейчас выглядят как фантазии, поскольку вряд ли после двух Майданов и продолжающейся войны кому-то придет в голову ограничивать свободу слова в Украине и вводить табу на критику власти. По крайней мере, пропускать такие инициативы через парламент. Хотя неофициально — на уровне переговоров и давления — подобные движения все-таки фиксируются в течение года.

Поэтому любые даже теоретические попытки ограничить критику власти — это не только желание сохранить существующее влияние и обеспечить тишину во время войны, но и намек, что рано или поздно должны состояться выборы. И их результат лучше спрогнозировать уже сейчас.

Важно