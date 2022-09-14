За 13 тысяч гривен: в Раде предлагают разрешить выезд мужчин за границу за ежемесячный взнос

В парламенте зарегистрировали законопроект, дающий возможность военнообязанным украинцам покидать страну в военное время на условиях гарантированной финансовой поддержки ВСУ.

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В Верховной Раде Украины 13 сентября зарегистрировали законопроект 8029, разрешающий выезд военнообязанных украинцев за пределы страны в период военного положения. Об этом сообщается на парламентском портале.

Автором законодательной инициативы стал народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Парламентарий считает, что в настоящее время "назрел вопрос консолидации усилий всех трудоспособных граждан, чтобы эффективнее противостоять агрессорам и скорее освободить территорию Украины от оккупантов". Для этого он предлагает отменить "совковые" запреты, которые приносят государству "ненужные проблемы".

Нардеп подчеркивает, что нет никакого смысла в том, чтобы не давать возможности выехать на заработки мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Как отмечает Мазурашу, все украинцы все равно не смогут воевать в рядах ВСУ. При этом уровень безработицы сегодня в стране составляет 35%.

"У нас огромное количество граждан без работы и возможности обеспечивать себя, свою семью, не говоря уже о такой важной сейчас поддержке Вооруженных Сил Украины", – пишет депутат.

Что предлагает законопроект о выезде мужчин за границу

Мазурашу считает, что военнообязанным мужчинам надо дать возможность выезжать за пределы Украины. Для этого они должны:

внести гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан. По состоянию на сейчас это около 13 тыс. грн. Ежемесячно сумма, равная налогу с минимальной зарплаты, будет перечисляться на счет ВСУ. По состоянию на настоящее время это 2698 грн (ЕСВ 22% — 1430 грн + НДФЛ 18% — 1170 грн + военный сбор 1,5% — 98 грн);

предоставить письменное подтверждение добровольной обязанности пополнять этот счет ежемесячно на ту же сумму налогов с минимальной зарплаты и разрешение на ежемесячное перечисление средств оттуда на счет ВСУ.

Как уточняется, выехавшие на таких условиях граждане Украины смогут въехать обратно в страну лишь в том случае, что вся процедура соблюдалась корректно и все средства переводились своевременно и в полном объеме.

Тем не менее депутат не уточняет, на каких основаниях граждан Украины из числа тех, кто не выполнил взятые на себя обязательства, не будут впускать в страну. В настоящее время таких норм в законодательстве Украины не предусмотрено.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, что с начала осени для военнообязанных в Украине открывается возможность выезда за границу на одну неделю. Оформить заявку можно через новый сервис "єВідрядження" в приложении "Дія". Однако пока воспользоваться возможностью получиться лишь у некоторых "счастливчиков". Такие рабочие поездки будут доступны лишь для тех работодателей, кто соответствуют жестким критериям.