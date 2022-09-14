За 13 тисяч гривень: у Раді пропонують дозволити виїзд чоловіків за кордон за щомісячний внесок

У парламенті зареєстрували законопроєкт, який дає можливість військовозобов'язаним українцям залишати країну у воєнний час на умовах гарантованої фінансової підтримки ЗСУ.

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У Верховній Раді України 13 вересня зареєстрували законопроєкт 8029, що дозволяє виїзд військовозобов'язаних українців за межі країни в період воєнного стану. Про це повідомляється на парламентському порталі.

Автором законодавчої ініціативи став народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

Парламентарій вважає, що наразі "назріло питання консолідації зусиль усіх працездатних громадян, щоб ефективніше протистояти агресорам і швидше звільнити територію України від окупантів". Для цього він пропонує скасувати "совкові" заборони, які приносять державі "непотрібні проблеми".

Нардеп наголошує, що немає жодного сенсу в тому, щоб не давати можливості виїхати на заробітки чоловікам віком від 18 до 60 років. Як зазначає Мазурашу, всі українці все одно не зможуть воювати у лавах ЗСУ. Водночас рівень безробіття сьогодні у країні становить 35%.

"У нас величезна кількість громадян без роботи та можливості забезпечувати себе, свою сім'ю, не кажучи вже про таку важливу зараз підтримку Збройних Сил України", — пише депутат.

Що пропонує законопроєкт про виїзд чоловіків за кордон

Мазурашу вважає, що військовозобов'язаним чоловікам треба надати можливість виїжджати за межі України. Для цього вони повинні:

внести гарантійний внесок до державного банку у сумі 5 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. На сьогодні це близько 13 тис. грн. Щомісяця сума, що дорівнює податку з мінімальної зарплати, перераховуватиметься на рахунок ЗСУ. Станом на цей час це 2698 грн (ЄСВ 22% — 1430 грн + ПДФО 18% — 1170 грн + військовий збір 1,5% — 98 грн);

надати письмове підтвердження добровільного обов'язку поповнювати цей рахунок щомісяця на ту саму суму податків із мінімальної зарплати та дозвіл на щомісячне перерахування коштів звідти на рахунок ЗСУ.

Як уточнюється, громадяни України, які виїхали на таких умовах, зможуть в'їхати назад до країни лише в тому випадку, що вся процедура дотримувалася коректно і всі кошти переводилися своєчасно та в повному обсязі.

Проте депутат не уточнює, на яких підставах громадян України з-поміж тих, хто не виконав взяті на себе зобов'язання, не впускатимуть у країну. Наразі таких норм у законодавстві України не передбачено.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, що з початку осені для військовозобов'язаних в Україні відкривається можливість виїзду за кордон на один тиждень. Оформити заявку можна через новий сервіс "ЄВідрядження" у додатку "Дія". Однак поки скористатися можливістю вийти лише у деяких "щасливчиків". Такі робочі поїздки будуть доступні лише для роботодавців, які відповідають жорстким критеріям.