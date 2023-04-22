Борьба с ботами: в Раде хотят сажать в тюрьму на 7 лет за фейки в соцсетях

В условиях большой войны российские спецслужбы распространяют дезинформацию в соцсетях, которая угрожает нацбезопасности. В 2021 году СБУ прикрыла 21 ботоферму, а за 2022-й – уже 45, указали авторы инициативы.

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В Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в ущерб национальной безопасности через фейковые учетные записи. Об этом сказано в законопроекте №9223, который опубликован на сайте парламента.

Нардепы хотят ввести в Уголовный кодекс поправку о наказании за распространение дезинформации в аккаунтах, через которые идет вмешательство в деятельность физических и юридических лиц и атака на суверенитет, обороноспособность и безопасность страны.

При отсутствии признаков государственной измены можно отделаться штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен или исправительными работами на срок до двух лет. Наказывается и распространение недостоверной информации от имени других лиц, причастность которых к обнародованной информации не подтверждена.

Если такие действия человек совершил повторно, по предварительному сговору или для влияния на принятие решений госорганами, это наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

А если какие-то из этих действий были совершены в военное время, за это предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Распространение фейков через недостоверные аккаунты с целью повышения уровня социальной напряженности, нарушения конституционных прав и свобод граждан, или иным образом угрожающих национальной безопасности, при отсутствии признаков государственной измены, наказываются штрафом до 1,34 млн гривен или исправительными работами на срок до 1 года.

Борьба с ботофермами в Украине

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в условиях полномасштабной войны с Россией в Украине установлены факты активного использования ботов в интернете, которых используют для деструктивной информационной деятельности.

Российские спецслужбы активно наращивают усилия по использованию такого инструмента информационной войны, отметили авторы инициативы.

Служба безопасности Украины выявила и пресекла функционирование в 2020 году 20 ботоферм, в 2021 году – 21-й, а за 2022 год – 45 ботоферм мощностью более 4 млн. ботов. Также было разоблачено и заблокировано около 11 тыс. учетных записей, привели нардепы статистику.

Напомним, газета The Washington Post 17 апреля выяснила, что уровень выявления ботов в РФ не превышает 1%. Из-за этого правительству удается манипулировать рейтингами в соцсетях и поисковиках.

Россияне 11 марта начали кампанию по распространению дезинформации о битве за Бахмут. Ее главный смысл в том, что союзники "оставят Киев на произвол судьбы.