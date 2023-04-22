Боротьба з ботами: у Раді хочуть садити у в'язницю на 7 років за фейки у соцмережах

В умовах великої війни російські спецслужби поширюють дезінформацію у соцмережах, яка загрожує нацбезпеці. У 2021 році СБУ прикрила 21 ботоферму, а за 2022-й – вже 45, зазначили автори ініціативи.

Related video

У Верховній Раді України пропонують запровадити кримінальну відповідальність за поширення неправдивої інформації через фейкові облікові записи, яка шкодить національній безпеці. Про це йдеться у законопроєкті №9223, який опублікований на сайті парламенту.

Нардепи хочуть ввести у Кримінальний кодекс поправку про покарання за поширення дезінформації в акаунтах, через які йде втручання у діяльність фізичних та юридичних осіб й атака на суверенітет, обороноздатність та безпеку країни.

За відсутності ознак державної зради можна отримати штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень або покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років. Карається і поширення неправдивої інформації від імені інших осіб, причетність яких до оприлюдненої інформації не підтверджена.

Якщо такі дії людина вчинила повторно, за попередньою змовою або для впливу на ухвалення рішень держорганами, це карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

А якщо якісь із цих дій було вчинено у воєнний час, за це пропонується карати позбавленням волі на строк від п'яти до семи років із конфіскацією майна.

Розповсюдження фейків через недостовірні акаунти з метою підвищення рівня соціальної напруженості, порушення конституційних прав і свобод громадян за відсутності ознак державної зради караються штрафом до 1,34 млн гривень або виправними роботами на строк до 1 року.

Боротьба з ботофермами в Україні

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що в умовах повномасштабної війни з Росією в Україні встановлено факти активного використання ботів в інтернеті, які використовують для деструктивної інформаційної діяльності.

Російські спецслужби активно нарощують зусилля щодо використання такого інструменту інформаційної війни, зазначили автори ініціативи.

Служба безпеки України виявила та припинила функціонування у 2020 році 20 ботоферм, у 2021 році – 21-ї, а за 2022 рік – 45 ботоферм потужністю понад 4 млн ботів. Також було викрито та заблоковано близько 11 тис. облікових записів, навели нардепи статистику.

Нагадаємо, газета The Washington Post 17 квітня з'ясувала, що рівень виявлення ботів у РФ не перевищує 1%. Через це уряду вдається маніпулювати рейтингами в соцмережах та пошукових системах.

Росіяни 11 березня розпочали кампанію з поширення дезінформації про битву за Бахмут. Її головне значення в тому, що союзники "залишать Київ напризволяще".