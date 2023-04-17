Витік секретних документів США: лише 1% російських ботів вдається виявити, — WP

За інформацією журналістів, боти маніпулюють кількістю переглядів, щоб просувати контент вгору в результатах пошуку та списках рекомендацій.

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У Росії рівень виявлення ботів у соціальних мережах зараз на рівні всього 1%. У зв'язку з цим російський уряд став більш успішним у маніпулюванні рейтингами у соцмережах та пошукових системах. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post сьогодні, 17 квітня.

В одному зі "злитих документів Пентагону" йдеться про те, що цілі російських кампаній впливу включали деморалізацію українців та використання розбіжностей серед західних союзників. Також робиться висновок про "збільшення здібностей Москви контролювати своє внутрішнє інформаційне середовище та просувати проросійські наративи за кордоном".

"Боти переглядають, "лайкають", підписуються та публікують контент, маніпулюють кількістю переглядів, щоб просувати контент вгору в результатах пошуку та списках рекомендацій", — йдеться в документі.

Там зазначають, що рівень подання дезінформації до Росії надзвичайно високий.

"Google, Meta та інші намагаються це зупинити, а Росія намагається стати кращою. Цифра, яку ви наводите (1%), каже нам, що Росія перемагає", — заявив фахівець з дезінформації та професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Томас Рід.

Професор вважає, що твердження про 1% виявлення ботів перебільшено, але не виключає зростання російського впливу на американських користувачів соцмереж, а з тим — на американські вибори.

Експерти вважають, що навіть якщо фальшиві акаунти Росії уникають виявлення лише в 90% випадках, а не в 99%, то це означає, що Росія стала значно вмілішою у поширенні своїх поглядів серед користувачів, що нічого не підозрюють, ніж у 2016 році, коли вона об'єднала акаунти ботів із пропагандистами та намагалася впливати на перебіг президентських виборів у США.

Нагадаємо, Федеральний суд, який знаходиться в Бостоні, 14 квітня звинуватив Джека Тейшейру, підозрюваного в незаконному вилученні та зберіганні секретних документів і матеріалів Пентагону, які стали надбанням громадськості. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Злив секретної інформації Пентагону та арешт Тейшейри

7 квітня видання The New York Times повідомило про те, що в мережі були опубліковані секретні військові документи США, в яких йшлося про плани НАТО та Вашингтона щодо наростання допомоги ЗСУ перед контрнаступом.

Того ж дня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українську сторону не лякає інформація про нібито поширення засекреченої інформації щодо контрнаступу України. Він заявив, що противник побачить усі плани ЗСУ на полі бою.

9 квітня стало відомо, що секретні документи США ще у січні потрапили на Discord-сервери геймерів. Водночас канали з секретними даними були створені для комп'ютерної гри Minecraft.

За даними Reuters від 13 квітня, Вашингтон назвав злив секретних документів одним з наймасштабніших розкриттів секретної інформації за останні роки, які мають вкрай руйнівні наслідки.

13 квітня, у США заарештували 21-річного американського льотчика Джека Тейшейру, за підозрою у зливі секретної інформації Пентагону.

До речі, у цих документах йшлося про те, що 22-а бригада елітного спецназу ГРУ разом із двома бригадами зазнала втрат на рівні 90-95%. Це вплине на можливості РФ використовувати спецназівців не лише в Україні, а й у світі.