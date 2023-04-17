Утечка секретных документов США: только 1% российских ботов удается выявить, — WP

По информации журналистов, боты манипулируют количеством просмотров, чтобы продвигать контент вверх в результатах поиска и списках рекомендаций.

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В России уровень выявления ботов в социальных сетях сейчас на уровне всего 1%. В связи с этим российское правительство стало более успешным в манипулировании рейтингами в соцсетях и поисковых системах. Об этом идет речь в материале The Washington Post сегодня, 17 апреля.

В одном из "слитых документов Пентагона" говорится, что цели российских кампаний влияния включали деморализацию украинцев и использование разногласий среди западных союзников. Также делается вывод об "увеличении способностей Москвы контролировать свою внутреннюю информационную среду и продвигать пророссийские нарративы за границей".

"Боты просматривают, "лайкают", подписываются и публикуют контент, манипулируют количеством просмотров, чтобы продвигать контент вверх в результатах поиска и списках рекомендаций", — говорится в документе.

Там отмечают, что уровень подачи дезинформации в России чрезвычайно высок.

"Google, Meta и другие пытаются это остановить, а Россия пытается стать лучше. Цифра, которую вы приводите (1%), говорит нам, что Россия побеждает", – заявил специалист по дезинформации и профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса Томас Рид.

Профессор считает, что утверждение об 1% обнаружении ботов преувеличено, но не исключает роста российского влияния на американских пользователей соцсетей, а с тем – на американские выборы.

Эксперты считают, что даже если фальшивые аккаунты России избегают обнаружения лишь в 90% случаях, а не в 99%, то это означает, что Россия стала значительно более умелой в распространении своих взглядов среди ничего не подозревающих пользователей, чем в 2016 году, когда она объединила аккаунты ботов с пропагандистами и пыталась влиять на ход президентских выборов в США.

Напомним, Федеральный суд, который находится в Бостоне, 14 апреля предъявил обвинения Джеку Тейшейре, подозреваемому в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов Пентагона, которые стали достоянием общественности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Слив секретной информации Пентагона и арест Тейшейры

7 апреля издание The New York Times сообщило о том, что в сети были опубликованы секретные военные документы США, в которых говорилось о планах НАТО и Вашингтона по наращиванию помощи ВСУ перед контрнаступлением.

В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинскую сторону не пугает информация о якобы распространении засекреченной информации по контрнаступлению Украины. Он заявил, что, противник увидит все планы ВСУ на поле боя.

9 апреля стало известно, что секретные документы США еще в январе попали на Discord-серверы геймеров. При этом каналы с "секретными данными" были созданы для компьютерной игры Minecraft.

По данным Reuters от 13 апреля, Вашингтон назвал слив секретных документов одним из самых масштабных раскрытий секретной информации за последние годы, несущим крайне разрушительные последствия.

13 апреля, в США арестовали 21-летнего американского летчика Джека Тейшейру, по подозрению в сливе секретной информации Пентагона.

К слову, в этих документах шла речь о том, что 22-я бригада элитного спецназа ГРУ вместе еще с двумя бригадами понесла потери на уровне 90-95%. Это повлияет на возможности РФ использовать спецназовцев не только в Украине, но и в мире.