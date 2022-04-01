"Слуги народа" предлагают изменить текст гимна Украины (фото)

Авторы законопроекта также предлагают убрать из гимна фразу "Ще не вмерла України і слава, і воля".

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Верховной Раде предложили внести изменения в Государственный Гимн Украины. Об этом говорится на официальном портале парламента.

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Авторами законопроекта №7162-1, который предусматривает внесение изменений в текст Национального гимна Украины, являются два народных депутата от президентской фракции "Слуга народа" — Георгий Мазурашу и Иван Юнаков.

Нововведения, по задумке нардепом, коснутся первого куплета и припева произведения поэта Павла Чубинского. Если Верховная Рада поддержит законопроект №7162-1, начало Национального гимна Украины будет следующего содержания:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!".

На сегодняшний день, согласно Закону Украины "О Государственном Гимне Украины", первый куплет и припев изложен в такой редакции:

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду".

[ + – ] Раде предлагают изменить первый куплет и припев Гимна Украины

Ранее сообщалось, что в Польше прошел благотворительный концерт в поддержку Украины. Мероприятие открыла 7-летняя киевлянка, которая исполнила украинский гимн. По итогу благотворительного концерта удалось собрать 42 млн гривен, которые будут переданы на нужды украинцев.

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов попросил Святослава Вакарчука написать гимн о героических подвигах областного центра. Фронтмен группы "Океан Эльзы" пообещал создать национальную песню города.