"Слуги народу" пропонують змінити текст гімну України (фото)

Автори законопроєкту також пропонують прибрати з гімну фразу "Ще не вмерла Україна і слава, і воля".

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Верховній Раді запропонували внести зміни до Державного Гімну України. Про це йдеться на офіційному порталі парламенту.

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Авторами законопроєкту №7162-1, який передбачає внесення змін до тексту Національного гімну України, є два народні депутати від президентської фракції "Слуга народу" — Георгій Мазурашу та Іван Юнаков.

Нововведення, за задумом нардепів, торкнуться першого куплета та приспіву твору поета Павла Чубинського. Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт №7162-1, початок Національного гімну України буде таким:

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об'єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!".

На сьогодні, згідно із Законом України "Про Державний Гімн України", перший куплет та приспів викладено у такій редакції :

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажемо, що ми, браття, козацького роду”.

[ + – ] Раді пропонують змінити перший куплет та приспів Гімну України

Раніше повідомлялося, що у Польщі пройшов благодійний концерт на підтримку України. Захід відкрила 7-річна киянка, яка виконала український гімн. За підсумком благодійного концерту вдалося зібрати 42 млн. гривень, які будуть передані на потреби українців.

Зазначимо, що мер Харкова Ігор Терехов попросив Святослава Вакарчука написати гімн про героїчні подвиги обласного центру. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" пообіцяв створити національну пісню міста.