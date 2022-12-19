Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал закон об усилении наказания дезертирам (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, новый закон позволит решить проблему, когда "отказники" могли отделаться штрафом, размер которого составляет до 10% боевых выплат.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект Верховной Рады №8271 об усилении ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили свои воинские части, покинули позиции или отказались от выполнения боевых приказов. В своем видеообращении главнокомандующий попросил президента Владимира Зеленского подписать закон.

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательство, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон", — заявил Залужный.

По его словам, положение законопроекта поддерживают военные командиры, которые уже давно требовали решения этого комплекса вопросов.

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут уплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо", — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ акцентировал на том, что в случае возникновения оголенных участков на фронте их вынуждены закрывать другие солдаты, что приводит к увеличению потерь среди личного состава подразделений. Кроме того, утраченные из-за дезертирства позиции часто приходится возвращать штурмовыми действиями и очень дорогой ценой. По мнению, Залужного такого быть не должно.

Главнокомандующий убежден, что другими методами, которые могли бы сработать в мирное время, эту проблему решить нельзя, поскольку в условиях войны нужны быстрые действенные решения.

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Усиление наказаний также касается и командиров, которые в равной мере несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. Залужный признал, что в украинской армии существуют проблемы, приводящие к самовольному оставлению позиций и заявил о том, что он лично над этим работает.

"Признаю ли я наличие проблем, приводящих к самовольному оставлению позиций? Да и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства являются тому подтверждением", — подчеркнул главнокомандующий.

В заключение Залужный коснулся вопроса публичного обсуждение это вопроса и высказал убеждение в том, что подобные дискуссии в демократическом государстве допустимы, но ровно до тех пор, пока это не вредит одержать победу в этой войне.

Что включает законопроект №8271?

Законопроект усиливает уголовную ответственность за ряд военных преступлений. Прежде всего речь идет об отказе выполнять распоряжение военного руководства. При этом нормы закона предусматривают лишение свободы от 3 до 12 лет в зависимости от тяжести преступления.

за неповиновение грозит от 3 до 10 лет тюрьмы;

за неисполнение приказа – от 3 до 7 лет;

угроза или насилие в отношении начальника – от 5 до 10 лет;

за самовольное оставление части или места службы – от 5 до 10 лет;

за дезертирство – от 5 до 12 лет;

за самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием – от 5 до 10.

Законопроект вызвал неодобрение и настороженность как среди военнослужащих, так и гражданских лиц. Украинские защитники, которые ушли на фронт добровольцами говорят о том, что нормы закона вызовут массу недоразумений и коснется чести и достоинства солдата. А руководитель военного направления "Фонда Сергея Притулы" Роман Синицын считает, что положения закона повредят рядовому и офицерскому составу ВСУ, а также ударят по авторитету президента Зеленского.

Ранее сообщалось, что 13 декабря Верховная Рада проголосовала за законопроект, позволяющий проверять украинских военнослужащих на алкоголь и наркотики в любое время и в любом месте, даже в отпуске и дома.