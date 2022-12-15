Военных будут проверять на алкоголь и наркотики даже в отпусках и дома: Рада проголосовала за законопроект

Проект закона, который уже ожидает подписи президента Украины, предусматривает общее ужесточение законодательства для военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Related video

Военных в Украине будут проверять на алкоголь и наркотики в любое время и в любом месте, даже в отпуске и дома. За соответсвующий проект закона народные депутаты проголосовали еще 13 декабря.

Освидетельствование военных на предмет алкогольного или наркотического опьянения будет проводиться должностным лицом, уполномоченным на это начальником управления военной службы правопорядка или командиром военной части.

Также должностные лица смогут проводить осмотр состояния военнослужащих в публичных местах и в транспорте, с использованием специальных технических средств и тестов.

Кроме того, за распитие спиртных напитков на территории военных частей предлагается штрафовать до 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов (34 тыс. грн) и арестом с гауптвахтой до 15 суток (сейчас максимальная санкция штраф 285 необлагаемых налогом минимумов и гауптвахта до 10 суток).

Проект закона №8271 был подан в ВР группой нардепов из "Слуги народа" 8 декабря 2022 года. Сейчас он ожидает подписи президента Украины.

Документ предполагает ужесточение законодательства для военнослужащих в условиях военного положения или в боевой обстановке.

В пояснительной записке к этому законопроекту народные депутаты написали, что на сегодня судебная практика в отношении нарушения законодательства военнослужащими неоднозначная.

Проект закона №8271: что он еще предусматривает

Вводится более суровое наказание за невыполнение приказа. Вместо нынешних 10 дней ареста с гауптвахтой предлагается установить 15 дней. Ужесточается наказание за самовольное оставление военной части или места службы — максимальная санкция — арест до 15 суток или штраф до 1000 необлагаемых налогом минимумов. Будут повышены штрафы за безответственное отношение к военной службе, злоупотребление военным лицом властью, нарушение правил военного дежурства, нарушение правил пограничного дежурства, нарушение правил обращения с оружием

Ранее мы писали о том, что военнослужащие могут взять отпуск во время военного положения. Защитники в особый период могут получить не только часть основного ежегодного отпуска, но и уйти на временный отдых по семейным обстоятельствам.

Также сообщалось, что Верховная Рада продлила на 90 суток военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине.